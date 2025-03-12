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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 12 Mart LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel akaryakıt fiyatları 12 Mart 2025 tarihi itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde benzin litre fiyatı ne kadar olduğu takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarının uzun süredir düşük seviyelerde seyretmesi, akaryakıt fiyatlarına olumlu bir şekilde yansıdı. Peki motorin ve benzin fiyatları kaç TL oldu? İşte il il akaryakıt litre fiyat listesi!

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 12:31 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 12:31
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 12 Mart LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahipleri benzin ve motorin (mazot) fiyatlarındaki güncel fiyat listesini takip ediyor. Benzin fiyatları, büyük ölçüde döviz kuru ve Brent petrolün fiyatındaki değişimlere bağlı olarak şekilleniyor. Fiyat değişiklikleri gece yarısı, saat 00:00'dan itibaren pompaya yansıyor. Peki benzine indirim var mı? İşte 12 Mart akaryakıt fiyatları.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 12 Mart LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE VE MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

En son motorin fiyatına 1,35 TL, benzine ise 1 lira 15 kuruş ile 2 lira 6 kuruş arasında artış yapılmıştı. Ancak 12 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 12 Mart LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

12 Mart İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 43.41 TL/litre

Motorin: 45.36 TL/litre

LPG: 27.59 TL/litre

Anadolu Yakası:

Benzin: 43.26 TL/litre

Motorin: 45.24 TL/litre

LPG: 26.99 TL/litre

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 12 Mart LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

12 Mart Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 43.96 TL/litre

Motorin: 46.09 TL/litre

LPG: 27.49 TL/litre

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 12 Mart LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

12 Mart İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 44.33 TL/litre

Motorin: 46.46 TL/litre

LPG: 27.34 TL/litre

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 12 Mart LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'de bir dizi faktöre bağlı olarak hesaplanmaktadır. İlk olarak, gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanır. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru baz alınarak belirlenir. Bu fiyat belirli bir marj ile güncellenir ve rafineri satış fiyatı elde edilir.

Sonrasında, bu rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı eklenir. Bu eklemeler ile KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkar. Son olarak, KDV (Katma Değer Vergisi) eklenerek, nihai akaryakıt fiyatı hesaplanır. Bu yöntem, her gün değişen petrol fiyatları, döviz kuru ve piyasa koşullarına göre fiyatların sürekli olarak güncellenmesine olanak tanır.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 12 Mart LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?