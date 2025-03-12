GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 12 Mart LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'de bir dizi faktöre bağlı olarak hesaplanmaktadır. İlk olarak, gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanır. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru baz alınarak belirlenir. Bu fiyat belirli bir marj ile güncellenir ve rafineri satış fiyatı elde edilir.

Sonrasında, bu rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı eklenir. Bu eklemeler ile KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkar. Son olarak, KDV (Katma Değer Vergisi) eklenerek, nihai akaryakıt fiyatı hesaplanır. Bu yöntem, her gün değişen petrol fiyatları, döviz kuru ve piyasa koşullarına göre fiyatların sürekli olarak güncellenmesine olanak tanır.