GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 12 Mart LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahipleri benzin ve motorin (mazot) fiyatlarındaki güncel fiyat listesini takip ediyor. Benzin fiyatları, büyük ölçüde döviz kuru ve Brent petrolün fiyatındaki değişimlere bağlı olarak şekilleniyor. Fiyat değişiklikleri gece yarısı, saat 00:00'dan itibaren pompaya yansıyor. Peki benzine indirim var mı? İşte 12 Mart akaryakıt fiyatları.
BENZİNE VE MAZOTA İNDİRİM VAR MI?
En son motorin fiyatına 1,35 TL, benzine ise 1 lira 15 kuruş ile 2 lira 6 kuruş arasında artış yapılmıştı. Ancak 12 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
12 Mart İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası:
Benzin: 43.41 TL/litre
Motorin: 45.36 TL/litre
LPG: 27.59 TL/litre
Anadolu Yakası:
Benzin: 43.26 TL/litre
Motorin: 45.24 TL/litre
LPG: 26.99 TL/litre
12 Mart Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 43.96 TL/litre
Motorin: 46.09 TL/litre
LPG: 27.49 TL/litre
12 Mart İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 44.33 TL/litre
Motorin: 46.46 TL/litre
LPG: 27.34 TL/litre
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'de bir dizi faktöre bağlı olarak hesaplanmaktadır. İlk olarak, gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanır. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru baz alınarak belirlenir. Bu fiyat belirli bir marj ile güncellenir ve rafineri satış fiyatı elde edilir.
Sonrasında, bu rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı eklenir. Bu eklemeler ile KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkar. Son olarak, KDV (Katma Değer Vergisi) eklenerek, nihai akaryakıt fiyatı hesaplanır. Bu yöntem, her gün değişen petrol fiyatları, döviz kuru ve piyasa koşullarına göre fiyatların sürekli olarak güncellenmesine olanak tanır.