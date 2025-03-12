Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) elektrikli taşıt kredilerine yönelik kredi tutarlarında güncellemeye gitti.

Nihai fatura değeri 1,6 milyon liraya kadar olan araçların yüzde 70'ine 48 ay kredi veriliyordu. Düzenleme ile bu tutar 2,5 milyon liraya çıkarıldı.

2,5 MİLYONLUK ARAÇ İÇİN 48 AY VADE Böylece 2,5 milyon liralık fatura değeri olan bir araç için tüketiciler 48 ay vadeli 1 milyon 750 bin liralık kredi alabilecek. Düzenleme, Türkiye'de üretilen elektrikli araçları kapsıyor.

İŞTE BDDK'NIN AÇIKLAMASI BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi vade sınırı nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay olarak belirlendi.