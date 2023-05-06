Akşam 9’a kadar açık gitmeyen bin pişman! 5 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Mahallesinde BİM veya A101 market olanlara dağıtılacak!

A101 - BİM 5 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMDA! A101, BİM marketleri güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta iki markette de indirim bulunuyor. BİM'de Sıcak Hava Saç Şekillendirici 699 TL, kol saati 449 TL, Çift Kişilik Nevresim Takımı 499 TL'ye satılıyor. A101'de ise Yağsız Fritöz Airfryer 1.799 TL, Arzum ütü 679 TL, Samsung süpürge makinesi 2 bin TL. İşte bu haftanın A101, BİM kataloğu.