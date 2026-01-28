Gümüşte sert yükseliş! Gramı 161 TL’ye çıktı

DOLAR ENDEKSİ SON 2 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Dolar endeksi dün 95,5 seviyesine gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük düzeyini test etti. ABD Başkanı Donald Trump ise doların aşırı değer kaybettiği görüşüne katılmadığını belirterek, para biriminin "harika" bir durumda olduğunu söyledi.