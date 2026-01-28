Gümüşte sert yükseliş! Gramı 161 TL’ye çıktı

Küresel piyasalarda değerli metallere olan ilginin arttığı 28 Ocak Çarşamba günü, gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir izlendi. Gümüşün uzun vadeli seyrinde sanayi kullanımındaki artış, yeşil enerji yatırımlarının hız kazanması ve Fed'in izleyeceği para politikası belirleyici unsurlar arasında öne çıkıyor.
DOLAR ENDEKSİ SON 2 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Dolar endeksi dün 95,5 seviyesine gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük düzeyini test etti. ABD Başkanı Donald Trump ise doların aşırı değer kaybettiği görüşüne katılmadığını belirterek, para biriminin "harika" bir durumda olduğunu söyledi.
ZAYIF DOLAR ALTINA GÜÇ KAZANDIRDI
Dolar endeksindeki gerileme, altının alternatif maliyetini düşürerek güvenli liman talebini destekledi. Bu gelişme, küresel belirsizliklerin sürdüğü ortamda altın fiyatlarındaki yükselişi güçlendiren önemli etkenlerden biri oldu.
ALTINDA YENİ TARİHİ ZİRVE
Dün ons altın fiyatı tarihi zirvesini 5 bin 182 dolara taşırken, yeni işlem gününde yükselişini sürdürerek 5 bin 262 doları gördü. Ons altın, şu sıralarda yüzde 1,6 artışla 5 bin 258 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ HIZLANDI
Altın fiyatlarındaki güçlü seyir gümüş piyasasına da yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2,3 değer kazanarak 114,7 dolar seviyesinde dengelendi.
PİYASALARDA GÖZLER FED KARARINDA
Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yakından izleneceğini ifade etti.
FAİZLERİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uzmanlar, karar sonrası Powell'ın yapacağı yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ve oynaklığın artabileceğini vurguluyor.
JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
ABD'nin İran'a yönelik olası hamlelerine dair endişeler ve ülkede hükümetin yeniden kapanma ihtimali yatırımcıların radarında yer alıyor. Küresel ölçekte jeopolitik gerilimlere ilişkin beklentiler, dolar endeksi, tahvil piyasası ve değerli metaller üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
(AA, Takvim Foto Arşiv)