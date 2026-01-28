Benzin fiyatlarında artış: Litre başına 1,11 TL yansıdı
Güncel akaryakıt fiyatları ile birlikte 28 Ocak Çarşamba günü itibariyle benzinin litre fiyatına 1,11 TL’lik zam yapıldı. Küresel piyasalardaki oynaklık ve döviz kurundaki dalgalanma, yeni yılda yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına yansıdı.
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol hareketlerine bağlı olarak güncellenirken, motorin fiyatları 23 Ocak'ta litre başına ortalama 1 lira 47 kuruşluk artış görmüştü. Peki benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar…
BENZİN FİYATLARINDA ARTIŞ
Ocak ayının başında yapılan vergi düzenlemesi sonrası akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketler dikkat çekti. 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruşluk artış yansıtılırken, 18 Ocak'ta 90 kuruşluk bir geri çekilme yaşandı. Son olarak 28 Ocak Çarşamba günü itibarıyla benzinin litre fiyatı 1 lira 11 kuruş daha yükseldi.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Motorinde geçtiğimiz günlerde 93 kuruşluk düşüş görülürken, bu gelişmenin ardından yön yeniden yukarı döndü. Litre fiyatına önce 1 lira 9 kuruş, sonrasında ise 1 lira 15 kuruşluk artış yansıtıldı.
PETROL PİYASASINDA SON DURUM
Küresel ölçekte arz fazlasının sürmesi ve talepteki artışın zayıf kalması, jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki baskısını azaltıyor.
Bu gelişmelerle birlikte Brent petrolün varil fiyatı 67,91 dolar seviyesinde işlem görüyor.
AKARYAKIT FİYATLARI
28 Ocak itibarıyla büyük şehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle şekillendi:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 55,21 TL olurken, motorin 57,36 TL'den satılıyor. LPG'nin litre fiyatı ise 29,29 TL seviyesinde.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Anadolu Yakası'nda benzin 55,03 TL, motorin 57,18 TL olarak tabelalara yansıdı. LPG fiyatı 28,69 TL olarak belirlendi.
ANKARA
Başkentte benzinin litresi 56,11 TL'den satışa sunulurken, motorin fiyatı 58,44 TL oldu. LPG ise 29,17 TL'den alıcı buluyor.
İZMİR
İzmir'de benzin 56,39 TL, motorin 58,71 TL seviyesinde bulunuyor. LPG'nin litre fiyatı ise 29,09 TL olarak kaydedildi.