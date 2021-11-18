Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın açılışına sayılı günler kaldı! Karadeniz’deki hava muhalefetine alternatif olacak

Pist uzunluğu 3 kilometre ve genişliği 60 metre planlanan havalimanı, sis gibi olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayan uçaklar için de alternatif olacak. Pistin olası hallerde askeri amaçlı da kullanılabileceği havalimanının, 2023 yılında hizmete açılması hedefleniyor.