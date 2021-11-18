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Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın açılışına sayılı günler kaldı! Karadeniz'deki hava muhalefetine alternatif olacak

Gümüşhane'nin Köse ilçesi Salyazı köyünde yapımı sürdürülen Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nda altyapı ve asfalt çalışmaları, büyük oranda tamamlandı. Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin de 60 metre olması ve 2 milyon yolcuya hizmet verilmesi beklenen havalimanı, olası hallerde askeri amaçlı olarak da kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle Karadeniz'de sahil şeridinde olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayan uçaklar için de alternatif olacak.

DHA
18.11.2021 11:25 - Son Güncelleme: 18.11.2021 11:25
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın açılışına sayılı günler kaldı! Karadeniz’deki hava muhalefetine alternatif olacak

Projenin saha sorumlusu, mühendis Basri Kayhan "Temel dolgumuz tamamen bitti. Şu an sanat yapılarıyla ağırlıklı olarak ilgileniyoruz" dedi.

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Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın açılışına sayılı günler kaldı! Karadeniz’deki hava muhalefetine alternatif olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce bölge ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı.

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın açılışına sayılı günler kaldı! Karadeniz’deki hava muhalefetine alternatif olacak

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçildi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı projesinin temeli, 13 Haziran 2018'de dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı.

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın açılışına sayılı günler kaldı! Karadeniz’deki hava muhalefetine alternatif olacak

Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'ndaki çalışmalar, hızla sürdürülüyor. Köse ilçesine bağlı Salyazı köyü sınırlarında yapımına devam edilen ve yaklaşık 300 milyon liralık ihale bedeliyle yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verilecek havalimanında altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlandı.

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın açılışına sayılı günler kaldı! Karadeniz’deki hava muhalefetine alternatif olacak

Pist uzunluğu 3 kilometre ve genişliği 60 metre planlanan havalimanı, sis gibi olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayan uçaklar için de alternatif olacak. Pistin olası hallerde askeri amaçlı da kullanılabileceği havalimanının, 2023 yılında hizmete açılması hedefleniyor.

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