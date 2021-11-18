Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın açılışına sayılı günler kaldı! Karadeniz'deki hava muhalefetine alternatif olacak
Gümüşhane'nin Köse ilçesi Salyazı köyünde yapımı sürdürülen Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nda altyapı ve asfalt çalışmaları, büyük oranda tamamlandı. Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin de 60 metre olması ve 2 milyon yolcuya hizmet verilmesi beklenen havalimanı, olası hallerde askeri amaçlı olarak da kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle Karadeniz'de sahil şeridinde olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayan uçaklar için de alternatif olacak.
18.11.2021 11:25
- Son Güncelleme: 18.11.2021 11:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce bölge ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçildi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı projesinin temeli, 13 Haziran 2018'de dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı.