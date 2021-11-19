Çalışmadan emeklilik müjdesi 3 yöntem var, hiç çalışmadan emekli ol maaşını takır takır al! SGK’ya giderek bunu yapın!

Çalışma hayatında yer alan her vatandaşın ortak hedefi, yaşlandıklarında emekli olmak. Bunun dışında çalışmayan vatandaşlar da emekli olmanın yollarını arıyorlar. Çalışmayan vatandaşlar amacıyla emekli olmanın yolları ile SGK üzerinden tamamlanması gereken işlemleri detay detay haberimizde aktardık. Bu anlamda çalışmayan, evde ufak çaplı üretim yapan, sosyal bir dayanağı olmayanlara emeklilik için detaylı güzellikler sağlanıyor. Evden emeklilik amacıyla 3 yol bulunuyor. Bunlardan birini seçerek geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Nasıl mı? İşte ayrıntılar...