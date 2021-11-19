Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Çalışmadan emeklilik müjdesi 3 yöntem var, hiç çalışmadan emekli ol maaşını takır takır al! SGK'ya giderek bunu yapın!

Çalışmadan emeklilik müjdesi 3 yöntem var, hiç çalışmadan emekli ol maaşını takır takır al! SGK'ya giderek bunu yapın!

Çalışma hayatında yer almayan kadınlar emekli olmak istediklerinde aylık isteğe bağlı prim ödeyecekler. Peki çalışmayanlar için prim tutarı ne kadar? İşte yanıtı; Çalışmayan vatandaşlar amacıyla emekli olmanın tek yolu isteğe bağlı prim ödenmesi. İsteğe bağlı prim SGK doğrultusundan her sene ilan edilen oranlar üstünden prim ödenmesiyle mümkün.

takvim.com.tr
19.11.2021 08:45 - Son Güncelleme: 19.11.2021 08:45
Çalışmadan emeklilik müjdesi 3 yöntem var, hiç çalışmadan emekli ol maaşını takır takır al! SGK’ya giderek bunu yapın!

Çalışma hayatında yer alan her vatandaşın ortak hedefi, yaşlandıklarında emekli olmak. Bunun dışında çalışmayan vatandaşlar da emekli olmanın yollarını arıyorlar. Çalışmayan vatandaşlar amacıyla emekli olmanın yolları ile SGK üzerinden tamamlanması gereken işlemleri detay detay haberimizde aktardık. Bu anlamda çalışmayan, evde ufak çaplı üretim yapan, sosyal bir dayanağı olmayanlara emeklilik için detaylı güzellikler sağlanıyor. Evden emeklilik amacıyla 3 yol bulunuyor. Bunlardan birini seçerek geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Nasıl mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çalışmadan emeklilik müjdesi 3 yöntem var, hiç çalışmadan emekli ol maaşını takır takır al! SGK’ya giderek bunu yapın!

SGK'DAN ADIM ADIM EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Çalışmayan vatandaşlar amacıyla emekli olmanın tek yolu isteğe bağlı prim ödenmesi. İsteğe bağlı prim SGK doğrultusundan her sene ilan edilen oranlar üstünden prim ödenmesiyle mümkün.

Çalışma hayatında yer almayan kadınlar emekli olmak istediklerinde aylık isteğe bağlı prim ödeyecekler. Peki çalışmayanlar için prim tutarı ne kadar? İşte yanıtı;

Çalışmadan emeklilik müjdesi 3 yöntem var, hiç çalışmadan emekli ol maaşını takır takır al! SGK’ya giderek bunu yapın!

Çalışan vatandaşlar gibi belli bir oranda prim ödenmesi, gün şartının sağlanması ve belli bir yaşın üstünde olunması gerekiyor. SGK mevzuatında yer alan o koşullar ise maddeler durumunda şöyle;

Çalışmadan emeklilik müjdesi 3 yöntem var, hiç çalışmadan emekli ol maaşını takır takır al! SGK’ya giderek bunu yapın!

Kadın ya da erkek olması fark etmeksizin, bütün bireylerin 18 yaşını bitirmesi gerekmektedir. 30 günden az çalışan ve sigorta prim kaydına tam prim ödemesi yapılmayan vatandaşlar da isteğe bağlı sigorta bağlamında emeklilik elde edebiliriler.

Çalışmadan emeklilik müjdesi 3 yöntem var, hiç çalışmadan emekli ol maaşını takır takır al! SGK’ya giderek bunu yapın!

Ayrıca aktif olarak çalışan sigorta primi ödeyenler isteğe bağlı sigorta ile emekli olamazlar. İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyenlerin rastgele bir yerden malullük, yaşlılık aylığı da almamaları gerek.

SON DAKİKA