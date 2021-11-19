Çalışmadan emeklilik müjdesi 3 yöntem var, hiç çalışmadan emekli ol maaşını takır takır al! SGK'ya giderek bunu yapın!
Çalışma hayatında yer almayan kadınlar emekli olmak istediklerinde aylık isteğe bağlı prim ödeyecekler. Peki çalışmayanlar için prim tutarı ne kadar? İşte yanıtı; Çalışmayan vatandaşlar amacıyla emekli olmanın tek yolu isteğe bağlı prim ödenmesi. İsteğe bağlı prim SGK doğrultusundan her sene ilan edilen oranlar üstünden prim ödenmesiyle mümkün.
Çalışma hayatında yer alan her vatandaşın ortak hedefi, yaşlandıklarında emekli olmak. Bunun dışında çalışmayan vatandaşlar da emekli olmanın yollarını arıyorlar. Çalışmayan vatandaşlar amacıyla emekli olmanın yolları ile SGK üzerinden tamamlanması gereken işlemleri detay detay haberimizde aktardık. Bu anlamda çalışmayan, evde ufak çaplı üretim yapan, sosyal bir dayanağı olmayanlara emeklilik için detaylı güzellikler sağlanıyor. Evden emeklilik amacıyla 3 yol bulunuyor. Bunlardan birini seçerek geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Nasıl mı? İşte ayrıntılar...
SGK'DAN ADIM ADIM EMEKLİLİK İŞLEMLERİ
Çalışmayan vatandaşlar amacıyla emekli olmanın tek yolu isteğe bağlı prim ödenmesi. İsteğe bağlı prim SGK doğrultusundan her sene ilan edilen oranlar üstünden prim ödenmesiyle mümkün.
Çalışma hayatında yer almayan kadınlar emekli olmak istediklerinde aylık isteğe bağlı prim ödeyecekler. Peki çalışmayanlar için prim tutarı ne kadar? İşte yanıtı;
Çalışan vatandaşlar gibi belli bir oranda prim ödenmesi, gün şartının sağlanması ve belli bir yaşın üstünde olunması gerekiyor. SGK mevzuatında yer alan o koşullar ise maddeler durumunda şöyle;