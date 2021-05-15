Gümüş ve altın fiyatları için uyarı! Rehavete kapılıp satmayın demişti! Aniden kanatlandı adeta uçuş moduna geçecek

Çizdiği düzensiz grafikle dikkatleri üzerine çekmeye eden altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Bu bağlamda özellikle yaz aylarının gelmesiyle yatırımcılar fiyatları hangi yöne seyredeceğini merak ediyor. Yakın dönemde çeyrek altın 800 lirayı, Cumhuriyet altını 3.200 lirayı görürken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde yükselişini sürdürüyor. Küresel piyasalarda da altın, 1,840 doların üzerine yükselerek 11 Şubat sonrası zirveyi gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.