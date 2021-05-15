A101'de 13 üründe yüzde 63'e varan taze indirim duyurusu! A101 15 Mayıs aktüel kataloğuyla ucuzluk şansı saatleri!

A101 15 Mayıs aktüel kataloğu ürünleriyle pek çok fırsat raflarda yer alırken detaylı liste merak ediliyor. A101'de bu hafta sonu 10 TL ve üzeri alışverişlerde 13 üründeki indirim fırsatı göze çarpıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde , Nestle Crunch Çikolata Sütlü Pirinç Patlaklı, G4u Çay Seti 12 Parça, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı, Activex Sıvı Sabun, Nestle 1927 Çikolata 2 Sütlü 2 Bitter, Head&Shoulders Supreme Arındırıcı Şampuan, 20'li Nescafe 2'si 1 Arada ve 2'li Dardanel Ton Balığı ürünleri ön planda yer alıyor.