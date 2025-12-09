PODCAST CANLI YAYIN

Bitcoin'de Tehlike Çanları! 2025'i Düşüşle Bitirme Riski Büyüyor

Seri rekorlar ve dev satışlarla dolu 2025, dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin için tam bir çalkantı yılı oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Geleneksel yatırımcıların piyasaya girmesiyle kripto paranın hisse senedi piyasasıyla korelasyonu hızla artarken, bu durum Bitcoin'in geleceği hakkında büyük soru işaretleri yaratıyor.

🎢 126 BİN DOLAR ZİRVESİNDEN EN BÜYÜK TASFİYEYE: 2025'İN DÖNÜM NOKTALARI

2025 yılı, Bitcoin için hem rekorları hem de dramatik düşüşleri beraberinde getirdi:

  • Yükseliş Rüzgarları: Yılın başında kripto dostu ABD Başkanı'nın seçilmesiyle Bitcoin fiyatı yükselişe geçti ve pazartesi günü 80 bin dolar civarında seyretti.

  • Hızlı Düşüş ve Toparlanma: Trump'ın nisan ayındaki tarife duyurularıyla hem kripto hem de hisse senetleri hızla düşüş yaşadı, ancak kısa sürede toparlandı.

  • Tarihi Zirve: Ekim ayı başında Bitcoin, 126 bin doların (yaklaşık 5 milyon 350 bin lira) üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

  • Kara Gün: Sadece günler sonra, 10 Ekim'de Çin ithalatına yönelik yeni tarife ve ihracat kontrolleri tehditleri piyasada sert bir çöküşe neden oldu.

Bu çöküş, kaldıraçlı kripto piyasası pozisyonlarında 19 milyar doların üzerinde tasfiyeye yol açarak, kripto tarihindeki en büyük tasfiye olarak kayıtlara geçti.

🤔 YIL SONUNDA KRİTİK SORU: DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

10 Ekim'deki tasfiyeden sonra toparlanmakta zorlanan Bitcoin, kasım ayında 2021 ortasından bu yana en büyük aylık düşüşünü yaşadı. Opsiyon piyasası verileri, yatırımcı beklentilerinin bir miktar hafiflediğini gösterse de risk devam ediyor:

  • Ayı Eğilimi Hafifledi: Derive platformuna göre, opsiyon piyasasındaki ayı eğilimi son haftalarda geriledi.

  • Yılı 80 Bin Doların Altında Bitirme Olasılığı: Geçen hafta sonu itibarıyla yatırımcılar, Bitcoin'in yılı 80 bin doların (yaklaşık 3 milyon 406 bin lira) altında tamamlama olasılığını yüzde 15 olarak belirledi. (Bu oran, birkaç hafta önce %20 idi.)

Bu durum, Bitcoin'in bu yıl 150 bin dolar ya da Standard Chartered analistlerinin tahmin ettiği 200 bin dolara ulaşacağını öngören kripto boğaları için ciddi bir darbe anlamına geliyor.

📈 YAPAY ZEKA HİSSELERİ VE FAİZ ORANLARI ETKİSİ: ARTAN KORELASYONUN DETAYLARI

Nisan ve Ekim aylarındaki sert düşüşler, Bitcoin ile hisse senetleri, özellikle de yapay zeka hisseleri arasındaki bağın ne kadar güçlendiğini ortaya koydu.

  • Benzer Spekülatif Yapı: Analistler, kriptonun yapay zeka hisselerinin hareketlerine karşı özellikle hassas hale geldiğini, bunun da her iki varlık sınıfının yatırımcı duyarlılığına ve risk iştahına bağlı spekülatif yatırımlar olarak görülmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

  • Korelasyon Verileri: LSEG verilerine göre, S&P 500 ile Bitcoin arasındaki ortalama korelasyon, 2024'teki 0,29'dan 2025'te 0,5'e yükseldi. Teknoloji ağırlıklı NASDAQ 100 endeksi için ise bu artış 2024'teki 0,23'ten 0,52'ye çıktı. Sıfırın üzerindeki bu pozitif rakamlar, varlıkların birlikte hareket ettiğini gösteriyor.

🏦 FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Hisse senetleri gibi, kripto paralar da artık faiz oranlarının seyrine karşı giderek daha duyarlı hale geliyor. Ekim ayından itibaren gelen şahin Fed (ABD Merkez Bankası) sinyallerinin Bitcoin üzerinde baskı yarattığı biliniyor. Ancak piyasa, taze ekonomik verilerin yayınlanmasıyla bu hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi şansını yüzde 86 olarak fiyatlıyor. Faiz indirimi beklentileri, Bitcoin üzerindeki satış baskısını bir miktar hafifletebilir.

Bitcoin, rekor kırıp en büyük tasfiyeyi yaşadığı 2025 yılını düşüşle tamamlama ihtimaliyle karşı karşıya. Geleneksel finans piyasalarıyla artan korelasyon, yatırımcıların sadece kripto haberlerini değil, aynı zamanda Fed kararlarını ve küresel ticaret politikalarını da yakından takip etmesini gerektiriyor.

