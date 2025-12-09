Bitcoin'de Tehlike Çanları! 2025'i Düşüşle Bitirme Riski Büyüyor

🤔 YIL SONUNDA KRİTİK SORU: DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

10 Ekim'deki tasfiyeden sonra toparlanmakta zorlanan Bitcoin, kasım ayında 2021 ortasından bu yana en büyük aylık düşüşünü yaşadı. Opsiyon piyasası verileri, yatırımcı beklentilerinin bir miktar hafiflediğini gösterse de risk devam ediyor:

Ayı Eğilimi Hafifledi: Derive platformuna göre, opsiyon piyasasındaki ayı eğilimi son haftalarda geriledi.

Yılı 80 Bin Doların Altında Bitirme Olasılığı: Geçen hafta sonu itibarıyla yatırımcılar, Bitcoin'in yılı 80 bin doların (yaklaşık 3 milyon 406 bin lira) altında tamamlama olasılığını yüzde 15 olarak belirledi. (Bu oran, birkaç hafta önce %20 idi.)

Bu durum, Bitcoin'in bu yıl 150 bin dolar ya da Standard Chartered analistlerinin tahmin ettiği 200 bin dolara ulaşacağını öngören kripto boğaları için ciddi bir darbe anlamına geliyor.