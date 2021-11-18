GSS'de geri sayım başlarken müjdeli haber geldi! Primleri devlet ödeyecek, borç silinecek
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar dikkat! Yapılandırma yasası kapsamında bu borçlardan kolayca kurtulmak mümkün. 30 Nisan ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 31 Aralık'a kadar ödeme yaparsa, kendilerinden sadece anapara istenecek. Bu kişilerden gecikme cezası-faizi alınmayacak. Bağlı olunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak test yaptıranların hane içindeki kişi başı geliri bin 192 liradan az çıkarsa borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek.
18.11.2021 07:01
- Son Güncelleme: 18.11.2021 07:01
Milyonlarca vatandaşın sağlık harcamalarının finansmanını sağlayan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olanlara yeni imkânlar sunulurken, yapılandırma hakkı devam ediyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, Prim borcu olup daha önce gelir testi yaptırmayanlar için tanınan süre 30 Kasım'da doluyor. Geliri düşük olanlar, eğitimini tamamlayıp çalışmayanlar, işsiz kalanlar tek kuruş ödemeden ya da ödeme kolaylığı ile sağlık primi borçlarından kurtuluyor. GSS'de merak edilen soruların yanıtları şöyle: