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Haberler Ekonomi GSS'de geri sayım başlarken müjdeli haber geldi! Primleri devlet ödeyecek, borç silinecek

GSS'de geri sayım başlarken müjdeli haber geldi! Primleri devlet ödeyecek, borç silinecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar dikkat! Yapılandırma yasası kapsamında bu borçlardan kolayca kurtulmak mümkün. 30 Nisan ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 31 Aralık'a kadar ödeme yaparsa, kendilerinden sadece anapara istenecek. Bu kişilerden gecikme cezası-faizi alınmayacak. Bağlı olunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak test yaptıranların hane içindeki kişi başı geliri bin 192 liradan az çıkarsa borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek.

18.11.2021 07:01 - Son Güncelleme: 18.11.2021 07:01
GSS’de geri sayım başlarken müjdeli haber geldi! Primleri devlet ödeyecek, borç silinecek

Milyonlarca vatandaşın sağlık harcamalarının finansmanını sağlayan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olanlara yeni imkânlar sunulurken, yapılandırma hakkı devam ediyor.

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GSS’de geri sayım başlarken müjdeli haber geldi! Primleri devlet ödeyecek, borç silinecek

SABAH'ta yer alan habere göre, Prim borcu olup daha önce gelir testi yaptırmayanlar için tanınan süre 30 Kasım'da doluyor. Geliri düşük olanlar, eğitimini tamamlayıp çalışmayanlar, işsiz kalanlar tek kuruş ödemeden ya da ödeme kolaylığı ile sağlık primi borçlarından kurtuluyor. GSS'de merak edilen soruların yanıtları şöyle:

GSS’de geri sayım başlarken müjdeli haber geldi! Primleri devlet ödeyecek, borç silinecek

1- Genel Sağlık Sigortası kimleri kapsıyor?
Sigortalı çalışan, kendi hesabına çalışan, memur, 65 yaş, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamında bulunuyor.

GSS’de geri sayım başlarken müjdeli haber geldi! Primleri devlet ödeyecek, borç silinecek

2- Prim borçlarımdan en kolay şekilde nasıl kurtulabilirim?
Borcunuz varsa başvuru şartı bulunmuyor. SGK tarafından otomatik olarak yapılandırılıyor. 31 Aralık tarihine kadar borcunuzun anaparasını ödemeniz halinde faiz ve cezalar silinecek.

GSS’de geri sayım başlarken müjdeli haber geldi! Primleri devlet ödeyecek, borç silinecek

3- Başvuru için nereye gideceğim?
Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na. Bu testle prim ödenip ödenmeyeceği belirleniyor.

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