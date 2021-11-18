GSS’de geri sayım başlarken müjdeli haber geldi! Primleri devlet ödeyecek, borç silinecek

SABAH'ta yer alan habere göre, Prim borcu olup daha önce gelir testi yaptırmayanlar için tanınan süre 30 Kasım'da doluyor. Geliri düşük olanlar, eğitimini tamamlayıp çalışmayanlar, işsiz kalanlar tek kuruş ödemeden ya da ödeme kolaylığı ile sağlık primi borçlarından kurtuluyor. GSS'de merak edilen soruların yanıtları şöyle: