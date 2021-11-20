Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! EYT'liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak!
EYT'liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak. EYT ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler yüz binlerce kişinin son günlerde merak ettiği konulardan birisi oldu. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde şu an emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını açıklanmıştı. Bu çalışmanın gelecek yıl başlaması bekleniyor ve çeşitli formüller gündeme geliyor.
20.11.2021 13:04
- Son Güncelleme: 20.11.2021 13:04
Emeklilik için gün sayan yüz binlerce kişi son günlerde yaşanan gelişmelerin hemen sonrasında yapılan açıklamaları büyük bir merakla takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada öncelikli olarak gündemde asgari ücret ve 3600 ek göstergenin bulunduğu ifade edilmişti. Yeni yıla az bir zaman kala önümüzdeki süreçlerde de EYT ile ilgili neler yaşanacağı gündemdeki yerini sık sık alıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda çeşitli formüller emekliliği bekleyenler tarafından merak ediliyor.