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Haberler Ekonomi Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! EYT'liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak!

Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! EYT'liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak!

EYT'liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak. EYT ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler yüz binlerce kişinin son günlerde merak ettiği konulardan birisi oldu. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde şu an emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını açıklanmıştı. Bu çalışmanın gelecek yıl başlaması bekleniyor ve çeşitli formüller gündeme geliyor.

takvim.com.tr
20.11.2021 13:04 - Son Güncelleme: 20.11.2021 13:04
EYT’liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak!

Emeklilik için gün sayan yüz binlerce kişi son günlerde yaşanan gelişmelerin hemen sonrasında yapılan açıklamaları büyük bir merakla takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada öncelikli olarak gündemde asgari ücret ve 3600 ek göstergenin bulunduğu ifade edilmişti. Yeni yıla az bir zaman kala önümüzdeki süreçlerde de EYT ile ilgili neler yaşanacağı gündemdeki yerini sık sık alıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda çeşitli formüller emekliliği bekleyenler tarafından merak ediliyor.

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EYT’liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak!

HANGİ KRİTERLER ÖNEMLİ?

Emekliliği bekleyen EYT'liler için her gün yeni haberler çıkarken binlerce kişi nasıl emekli olacağı konusunda çeşitli hesaplamalar yapıyor. Buna göre EYT çalışmalarında 'kapsam, yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği ve maaş hesabı' olmak üzere 3 kriter karara bağlanacak.

EYT’liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak!

YAŞ-PRİM KRİTERİ

İlk konu EYT'nin kapsamı olacak. EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiriyor.Çalışmalar kapsamında bu kesimin hangi şartları sağlamaları halinde emekli olacağı karara bağlanacak.

EYT’liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak!

Bir formül, kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması.Diğer formül ise primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması. Ya da iki şartın birden dikkate alınabileceği belirtiliyor.

EYT’liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak!

Bu durumda işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar ve erkekler için 25 yıl süresini (2021 yılına göre 1996 ve öncesinde sigortalı olanlar bu şartı tamamladı), kadınlar için 20 yıl süresini (1999 öncesi sigortalı olanlarda bu süre doldu) geçenler kapsama giriyor.

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