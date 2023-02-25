Çalışan EYT’liye ek zam! En az 638 TL fark... Net maaş ne kadar artacak? | Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenlemeyle ilk etapta 2.2 milyon kişi emeklilik imkanı elde edecek. Bu kişilerin bir bölümü de çalışmaya devam edecek.



