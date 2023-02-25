Çalışan EYT'liye ek zam! En az 638 TL fark... Net maaş ne kadar artacak? | Emeklilikte Yaşa Takılanlar
2.2 milyonu aşkın EYT'li emekli olmaya hazırlanırken, çalışmaya devam edenlerin net ücreti 'prim farkı' nedeniyle artacak. Asgari ücretli emeklinin net ücreti 638 lira daha yüksek olacak. Peki bu farktan kimler yararlanacak? Maaşa göre nasıl yansıyacak? İşte tüm detayları...
25.02.2023 06:57 - Son Güncelleme: 25.02.2023 06:57
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ile başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlere yıl ve primi tamamlamaları şartıyla emeklilik yolunu açan düzenlemenin 28 Şubat günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenlemeyle ilk etapta 2.2 milyon kişi emeklilik imkanı elde edecek. Bu kişilerin bir bölümü de çalışmaya devam edecek.
İŞVERENE PRİM DESTEĞİ
EYT'lilerin çalışmaya devam etmesi de desteklenecek. Emekli olduktan sonra 10 gün içinde aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlayan işçiler için ödenen sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim uygulanacak.