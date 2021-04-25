GSM operatörlerinin bedava internet yarışı başladı! Türk Telekom, Turkcell, Vodafone’dan bedava internet kampanyası…
Vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor, GSM operatörlerinin bedava internet yarışı başladı. Özellikle akıllı telefonlarıyla çok vakit geçiren kişiler Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi GSM operatörlerinin kampanyalarını yakından takip ediyor ve kendilerine uygun olan operatöre geçiş yapabiliyor. Bu kapsamda özellikle günlük hayatın vazgeçilmezi olan sosyal medya uygulamalarıyla birlikte internet konusu daha bir ön plana çıkıyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan bedava internet kampanyası hakkında bilgi edinmek isteyenler için detayları haberimizde derledik.
Vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor, GSM operatörlerinin bedava internet yarışı başladı. Özellikle akıllı telefonlarıyla çok vakit geçiren kişiler Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi GSM operatörlerinin kampanyalarını yakından takip ediyor ve kendilerine uygun olan operatöre geçiş yapabiliyor. Bu kapsamda özellikle günlük hayatın vazgeçilmezi olan sosyal medya uygulamalarıyla birlikte internet konusu daha bir ön plana çıkıyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan bedava internet kampanyası hakkında bilgi edinmek isteyenler için detayları haberimizde derledik.
Daha fazla müşteri edinmek için cazip kampanyalar sunan GSM operatörleri özellikle temel ihtiyaç haline gelen internet ile ilgili kampanyalar sunuyor. Koronavirüs salgınından dolayı sevdikleriyle sosyal medya aracılığı ile görüşen kişiler Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan bedava internet kampanyalarını yakından takip ediyor ve kendine en uygun operatörü seçiyor. İşte güncel kampanyalar…
İŞTE NİSAN 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYALARI!
Tüm GSM operatörlerinin müşterilerine yada müşterisi olmayıp hattını taşımaya düşünenlere yönelik kampanyaları bulunuyor. Koronavirüs salgını sürecinin etkisiyle internet kullanımının arttığı bu dönemlerde sağlanan bedava internet paketlerini takvim.com.tr olarak sizlerle paylaşıyoruz...
BİMCELL NİSAN 2021 BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Bimcell yeni müşteriler elde etmek için 2021 yılında oldukça cazip kampanyalar yaparak müşteri ağını artırmak istemektedir. Özellikle yeni hat alanlara yönelik etkili kampanyalar yapan bimcell yeni hat alan bütün müşterilerine tanışma paketi olarak;
* Yeni hat alan müşterilere özel 300 dk
* 300 SMS
* 9 GB ücretsiz 1 aylık internet
Hattını bimcell taşıyanlar ve yeni hat alanlara özeli kampanyadan sizde yararlanmak için kimliğinizle beraber bimcell gitmeniz yeterli.
BİMCELL 5 GB BEDAVA İNTERNET VE 500 SMS HEDİYE
Yaptığı bir birinden güzel kampanyalar ile abone sayısını her geçen artıran Bimcell yeni yıl kampanyası ile beraber artık 40 TL üstü yükleme yapan bütün abonelerine 5 GB bedava internet ve 500 SMS hediye etmektedir. 25 TL üstü yüklemeye Bimcell bedava internet 2021 kampanyası aktif olarak devam etmektedir.