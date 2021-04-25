GSM operatörlerinin bedava internet yarışı başladı! Türk Telekom, Turkcell, Vodafone’dan bedava internet kampanyası…

Vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor, GSM operatörlerinin bedava internet yarışı başladı. Özellikle akıllı telefonlarıyla çok vakit geçiren kişiler Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi GSM operatörlerinin kampanyalarını yakından takip ediyor ve kendilerine uygun olan operatöre geçiş yapabiliyor. Bu kapsamda özellikle günlük hayatın vazgeçilmezi olan sosyal medya uygulamalarıyla birlikte internet konusu daha bir ön plana çıkıyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan bedava internet kampanyası hakkında bilgi edinmek isteyenler için detayları haberimizde derledik.