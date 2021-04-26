RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Bitcoin alıp satanlar dikkat Cuma gününden sonra artık yasak! Kripto para düzenlemesi Türkiye'de hayata geçiyor

2021 yılı itibariyle dünyayı esir almış olan kripto para çılgınlığı ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Kimi uzmanlar kripto paraları bir ponzi olarak nitelendirse de yatırımcıları çığ gibi büyüyor. Binance, Paribu, BtcTurk gibi sitelerden kripto para alım satımı yaparken herkesin merak ettiği soru nasıl para yatırılacağı yönünde. Ülkemizde çeşitli dijital ödeme yöntemleriyle bitcoin alım satımı için para yatırılırken Cuma günü itibariyle bu sona erecek. Ayrıca Türkiye'de kripto para alım satımı için çeşitli düzenlemeler hayata geçecek. İşte bitcoin alım satımı hakkındaki güncel değişiklikler ve kripto paraların hangi ülkelerde yasal olup olmadığı hakkında merak edilenler...

26.04.2021 06:58 - Son Güncelleme: 26.04.2021 06:58
Bitcoin alıp satanlar dikkat Cuma gününden sonra artık yasak! Kripto para düzenlemesi Türkiye'de hayata geçiyor

Thodex vurgununun ardından gözler kripto para konusunda gelecek hafta yaşama geçirilecek düzenlemelere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonun da yürütülen çalışmayla kripto paralar için ekonomik, hukuksal, mali ve teknolojik altyapı oluşturuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bitcoin alıp satanlar dikkat Cuma gününden sonra artık yasak! Kripto para düzenlemesi Türkiye'de hayata geçiyor

SABAH'ta yer alan habere göre, Kripto paralar "varlık ya da mal" olarak tanım altına alınıyor. Kripto finansal varlıkların "edinimi, alım, satım ve devir" işlemlerinde vergi düzenlemesi yapılacak.

Bitcoin alıp satanlar dikkat Cuma gününden sonra artık yasak! Kripto para düzenlemesi Türkiye'de hayata geçiyor

Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde yürütülüyor.

Bitcoin alıp satanlar dikkat Cuma gününden sonra artık yasak! Kripto para düzenlemesi Türkiye'de hayata geçiyor

Hem yatırımcının korunması hem de kripto para alım-satımında denetim, gözetim mekanizmalarını güçlendirecek, vergi düzenlemeleri devreye girecek.

Bitcoin alıp satanlar dikkat Cuma gününden sonra artık yasak! Kripto para düzenlemesi Türkiye'de hayata geçiyor

Gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla mı olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını oluşturacak.