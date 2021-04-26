Bitcoin alıp satanlar dikkat Cuma gününden sonra artık yasak! Kripto para düzenlemesi Türkiye'de hayata geçiyor
2021 yılı itibariyle dünyayı esir almış olan kripto para çılgınlığı ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Kimi uzmanlar kripto paraları bir ponzi olarak nitelendirse de yatırımcıları çığ gibi büyüyor. Binance, Paribu, BtcTurk gibi sitelerden kripto para alım satımı yaparken herkesin merak ettiği soru nasıl para yatırılacağı yönünde. Ülkemizde çeşitli dijital ödeme yöntemleriyle bitcoin alım satımı için para yatırılırken Cuma günü itibariyle bu sona erecek. Ayrıca Türkiye'de kripto para alım satımı için çeşitli düzenlemeler hayata geçecek. İşte bitcoin alım satımı hakkındaki güncel değişiklikler ve kripto paraların hangi ülkelerde yasal olup olmadığı hakkında merak edilenler...
26.04.2021 06:58
- Son Güncelleme: 26.04.2021 06:58