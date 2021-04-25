Evlilik yardım parası başvuru şartları! 1320 TL'ye varan destek! Evlilik yardımından kimler faydalanabilir?
Sevdiği insanla bir ömür mutlu yaşamak, aynı yastığa baş koymak, zorlukta sevinçte beraber olmak isteyenler evlilik sürecine giriyor. Her ne kadar güzel bir süreç olsa da ekonomik olarak çiftlere zorluk yaratan harcamalar oluyor. Yeni ev kurmak için gerekli olan masrafları hafifletmek için İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) bir defaya mahsus 1320 TL'ye varan destek veriyor. Peki İLKSAN evlilik yardım parası başvuru şartları neler? İLKSAN evlilik yardımından kimler faydalanabilir? İşte konuya dair tüm bilgiler…
Sevdiği insanla bir ömür mutlu yaşamak, aynı yastığa baş koymak, zorlukta sevinçte beraber olmak isteyenler evlilik sürecine giriyor. Her ne kadar güzel bir süreç olsa da ekonomik olarak çiftlere zorluk yaratan harcamalar oluyor. Yeni ev kurmak için gerekli olan masrafları hafifletmek için İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) bir defaya mahsus 1320 TL'ye varan destek veriyor. Peki İLKSAN evlilik yardım parası başvuru şartları neler? İLKSAN evlilik yardımından kimler faydalanabilir? İşte konuya dair tüm bilgiler…
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyelerine özel bir kereye mahsus evlilik parası yardımı yapıyor. 1320 TL'ye varan desteği duyan çiftler evlilik yardım parası başvuru şartlarını merak ederek arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Yalnızca sandık üyelerinin yararlanabildiği İLKSAN evlilik yardımı ile ilgili diğer şartlar ve tüm bilgileri haberimizde derledik. İLKSAN'a başvuru yapmak isteyenler nereden ve nasıl ulaşacak? İşte tüm detaylar…
İLKSAN EVLENME YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
İLKSAN evlenme yardımı, sandık üyesi oldukları süre içerisinde evlenen kişilere özel olarak sunulan sosyal bir haktır.
Sınıf öğretmenleri (yardımcı veya stajyer sınıf öğretmenleri)
Engelli çocukların özel eğitim öğretmenleri
Milli Eğitim müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri
Milli Eğitim Müdürlükleri Genel İdare Hizmetleri bünyesinde çalışanlar
İLKSAN bünyesinde ya da işlerinde çalışan memurlar
4B statüsünde üyelik kapsamında göreve atananlar
İLKSAN üyesi iken belirlenen pozisyonlar dışında ataması gerçekleşenlerin üyeliği sona erdirilir. Atanılan yeni görevi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olanlar ise dilekçe ile üyeliklerini sürdürme taleplerini iletebilirler.