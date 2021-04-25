Evlilik yardım parası başvuru şartları! 1320 TL'ye varan destek! Evlilik yardımından kimler faydalanabilir?

Sevdiği insanla bir ömür mutlu yaşamak, aynı yastığa baş koymak, zorlukta sevinçte beraber olmak isteyenler evlilik sürecine giriyor. Her ne kadar güzel bir süreç olsa da ekonomik olarak çiftlere zorluk yaratan harcamalar oluyor. Yeni ev kurmak için gerekli olan masrafları hafifletmek için İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) bir defaya mahsus 1320 TL'ye varan destek veriyor. Peki İLKSAN evlilik yardım parası başvuru şartları neler? İLKSAN evlilik yardımından kimler faydalanabilir? İşte konuya dair tüm bilgiler…