GSB 8 bin 121 personel alımı yapacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli ve işçi kadrosu personel alımı şartları!
Milyonları sevindiren haber geldi, GSB 8 bin 121 personel alımı yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli ve işçi açık kadrosuna istidam yapılacağını duyurduktan sonra heyecan daha da arttı. İş arayan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen yüzbinlerce kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli ve işçi kadrosu personel alımı şartlarını merak ediyor. Peki GSB 8 bin 121 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte detaylar…
Milyonları sevindiren haber geldi, GSB 8 bin 121 personel alımı yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli ve işçi açık kadrosuna istidam yapılacağını duyurduktan sonra heyecan daha da arttı. İş arayan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen yüzbinlerce kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli ve işçi kadrosu personel alımı şartlarını merak ediyor. Peki GSB 8 bin 121 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında Gençlik Bakanlığı bünyesinde 8 bin 121 personelin istihdam edileceğini duyurdu. Bu gelişme üzerine yüzbinlerce kişi detayları araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli ve işçi kadrosu personel alımı şartlarının neler olduğunu merak eden vatandaşlar KPSS şartının bulunup bulunmadığını da araştırıyor. GSB 8 bin 121 personel alımının hangi kadrolara yapılacağı belli oldu mu?
Erdoğan, "Kamunun ve belediyelerin yürüttüğü projeler için genç istihdamını zorunlu kılıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sözleşmeli ve işçi kadrosunda bu yıl toplam 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir. Şehit yakınları ve gazilerimizin istihdamını 333 atamayla toplamda 45 binin üzerine çıkardık" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'ın açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimize hayırlı , uğurlu olsun" ifadelerini kullanırken, ilanların hangi tarih aralığında, hangi mezuniyet düzeyinde olacağı ise netleşmiş değil. İlanlar yayımlandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizle resmi sayfalardan gelen tüm haberleri paylaşacağız.