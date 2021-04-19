GSB 8 bin 121 personel alımı yapacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli ve işçi kadrosu personel alımı şartları!

Milyonları sevindiren haber geldi, GSB 8 bin 121 personel alımı yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli ve işçi açık kadrosuna istidam yapılacağını duyurduktan sonra heyecan daha da arttı. İş arayan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen yüzbinlerce kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli ve işçi kadrosu personel alımı şartlarını merak ediyor. Peki GSB 8 bin 121 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte detaylar…