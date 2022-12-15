Gram ve çeyrek altın fiyatları ters köşe yaptı! Neden artıyor, daha da yükselecek mi? İslam Memiş altın 1.450 TL olacak demişti! Yeni tahmini olay!

"Zarar etmeyin" diyerek Memiş, şunları söyledi:

"Bunu tekrarlama sebebim şu: Gençler araba almak istiyor. Tekrar bir ev alma, arazi almak düşüncesi oluyor. Bu birikimlerini de bozdurmak zorunda kalıyor. Haliyle ekran fiyatlarına bakıp bozdurmak hoş gelmiyor. Fırsatçılık yapan insanlar da var"