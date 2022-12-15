Gram ve çeyrek altın fiyatları ters köşe yaptı! Neden artıyor, daha da yükselecek mi? İslam Memiş altın 1.450 TL olacak demişti! Yeni tahmini olay!
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Altın alanlar ve almak isteyenler piyasayı yakından takip ediyor. İşte gelen son dakika açıklaması ve güncel altın fiyatları. ABD enflasyon rakamlarından sonra altın fiyatları yükselişe geçmişti. Gram altın 1072 TL'den çeyrek altın ise 1777 TL'nin üzerinde satılıyor. Peki altın neden düşüyor, yükselecek mi? İslam Memiş altın 1.450 TL olacak demişti! Yeni tahmini olay oldu.
15.12.2022 16:25 - Son Güncelleme: 15.12.2022 16:28
Amerika'da Kasım ayı 7.1 ile beklentilerin 0.2 puan aldında geldi. Düşük gelen enflasyon ardından pazarlar üstündeki baskı azalırken dolar endeksi zayıf düşmeye, altın ile kripto paralar yükselmeye başlamıştı. Yaşanan yükseliş , Fed evveline kadar devam etti ve gram altın Fed öncesi 1085 liralara kadar çıktı. Fakat gelen Fed kararı piyasaları sarstı.
İslam Memiş 1.450 TL Olacak Demişti
İslam Memiş, altın fiyatlarına yönelik yeni ön görüler ileri sürdü. Altındaki fiyat artışına dönük yatırımcıyı heyecanlandıran açıklamalar yapan Memiş, "Ons altın şimdilik bu işe dahil olmadı" dedi.
İslam Memiş, ekran fiyatlarıyla fiziki taraftaki işlemlerin ayrı olduğunun altını çizerek, "Ekranlarda gram altının fiyatı 20 lira daha ucuz görünüyor.