Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Gram ve çeyrek altın fiyatları ters köşe yaptı! Neden artıyor, daha da yükselecek mi? İslam Memiş altın 1.450 TL olacak demişti! Yeni tahmini olay!

Gram ve çeyrek altın fiyatları ters köşe yaptı! Neden artıyor, daha da yükselecek mi? İslam Memiş altın 1.450 TL olacak demişti! Yeni tahmini olay!

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Altın alanlar ve almak isteyenler piyasayı yakından takip ediyor. İşte gelen son dakika açıklaması ve güncel altın fiyatları. ABD enflasyon rakamlarından sonra altın fiyatları yükselişe geçmişti. Gram altın 1072 TL'den çeyrek altın ise 1777 TL'nin üzerinde satılıyor. Peki altın neden düşüyor, yükselecek mi? İslam Memiş altın 1.450 TL olacak demişti! Yeni tahmini olay oldu.

takvim.com.tr
15.12.2022 16:25 - Son Güncelleme: 15.12.2022 16:28
Gram ve çeyrek altın fiyatları ters köşe yaptı! Neden artıyor, daha da yükselecek mi? İslam Memiş altın 1.450 TL olacak demişti! Yeni tahmini olay!

Amerika'da Kasım ayı 7.1 ile beklentilerin 0.2 puan aldında geldi. Düşük gelen enflasyon ardından pazarlar üstündeki baskı azalırken dolar endeksi zayıf düşmeye, altın ile kripto paralar yükselmeye başlamıştı. Yaşanan yükseliş , Fed evveline kadar devam etti ve gram altın Fed öncesi 1085 liralara kadar çıktı. Fakat gelen Fed kararı piyasaları sarstı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gram ve çeyrek altın fiyatları ters köşe yaptı! Neden artıyor, daha da yükselecek mi? İslam Memiş altın 1.450 TL olacak demişti! Yeni tahmini olay!

İslam Memiş 1.450 TL Olacak Demişti

İslam Memiş, altın fiyatlarına yönelik yeni ön görüler ileri sürdü. Altındaki fiyat artışına dönük yatırımcıyı heyecanlandıran açıklamalar yapan Memiş, "Ons altın şimdilik bu işe dahil olmadı" dedi.

Gram ve çeyrek altın fiyatları ters köşe yaptı! Neden artıyor, daha da yükselecek mi? İslam Memiş altın 1.450 TL olacak demişti! Yeni tahmini olay!

İslam Memiş, ekran fiyatlarıyla fiziki taraftaki işlemlerin ayrı olduğunun altını çizerek, "Ekranlarda gram altının fiyatı 20 lira daha ucuz görünüyor.

Gram ve çeyrek altın fiyatları ters köşe yaptı! Neden artıyor, daha da yükselecek mi? İslam Memiş altın 1.450 TL olacak demişti! Yeni tahmini olay!

Ben de diyorum ki sadece altın alacaklar değil altın alacaklar da dahil o ekrandaki fiyatlardan bozdurursanız zarar ederseniz." dedi

Gram ve çeyrek altın fiyatları ters köşe yaptı! Neden artıyor, daha da yükselecek mi? İslam Memiş altın 1.450 TL olacak demişti! Yeni tahmini olay!

"Zarar etmeyin" diyerek Memiş, şunları söyledi:

"Bunu tekrarlama sebebim şu: Gençler araba almak istiyor. Tekrar bir ev alma, arazi almak düşüncesi oluyor. Bu birikimlerini de bozdurmak zorunda kalıyor. Haliyle ekran fiyatlarına bakıp bozdurmak hoş gelmiyor. Fırsatçılık yapan insanlar da var"

SON DAKİKA