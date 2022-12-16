1-2-3 çocuklu olanlar PTT'den tek kalemde alabilecek! Ev hanımlarına 600 TL ödeme! 1 defaya mahsus veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

PTT'den tek kalemde alınabiliyor! Devlet tarafından vatandaşa destek amacıyla yapılan pek çok ödeme bulunuyor. Bugüne kadar başta sosyal destek ödemesi olmak üzere pek çok yardım yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok alanda yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular sürüyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı ödeniyor. Peki, kimler doğum yardımı alabilecek? İşte merak edilenler!