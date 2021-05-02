RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Morgan Stanley ve JPMorgan'dan flaş faiz tahmini

Son dakika haberine göre piyasaların gözü bir kez daha Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Uluslararası ekonomi kuruluşları Morgan Stanley ve JPMorgan, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili tahminde bulunurken, indirimin şu an için olmayacağı görüşünde birleşti. İşte detaylar...

02.05.2021 08:26 - Son Güncelleme: 02.05.2021 08:26
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Morgan Stanley ve JPMorgan'dan flaş faiz tahmini

Salgın etkisini sürdürmekle birlikte borsa şirketlerinden bazıları olumsuz tabloyu fırsata dönüştürüyor. Firmaların ilk çeyrek solo bilançoları açıklandı.10 Mayıs'a kadar konsolide ve 20 Mayıs'a kadar da bankaların mali fotoğrafı ortaya çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Morgan Stanley ve JPMorgan'dan flaş faiz tahmini

Milliyet'in haberine göre pandemi döneminde şirketler sıkıntıları aşmayı başararak satışlarını, kârlılıklarını, özvarlıklarını ve yatırımlarını aynı anda artırmayı başardı. Ford Otosan, Arçelik, Ereğli Demir Çelik, Tofaş Oto. Fab., İskenderun Demir Çelik, Vestel Beyaz Eşya, Türk Traktör, Sasa Polyester, Brisa, Good-Year sanayide öne çıkan firmalar oldu.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Morgan Stanley ve JPMorgan'dan flaş faiz tahmini

Hızlı büyüme gösterenlerin başında Ford Otosan geliyor. Sadece şirketin değil sektörün de büyüdüğü bir dönem. Türk otomotiv endüstrisinde satışlar geçtiğimiz ocak-mart döneminde yıllık yüzde 61 artarak 205.176 adet oldu. Yıllık bazda tüm segmentlerde büyüme görüldü. Satışlar binek araçta yüzde 57, hafif ticari araçta yüzde 90, orta ticari araçta yüzde 47 ve kamyonda yüzde 150 arttı.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Morgan Stanley ve JPMorgan'dan flaş faiz tahmini

OTODA 4'LÜ BÜYÜME
Kapanmaların yaşandığı ve hayatın durma noktasına geldiği bu salgın döneminde otomotivdeki büyümenin dört nedeni var:

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Morgan Stanley ve JPMorgan'dan flaş faiz tahmini

1) İlk çeyreğin düşük baz dönemi olması,
2) Kampanyaların devam etmesi,