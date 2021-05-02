Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Morgan Stanley ve JPMorgan'dan flaş faiz tahmini
Son dakika haberine göre piyasaların gözü bir kez daha Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Uluslararası ekonomi kuruluşları Morgan Stanley ve JPMorgan, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili tahminde bulunurken, indirimin şu an için olmayacağı görüşünde birleşti. İşte detaylar...
Milliyet'in haberine göre pandemi döneminde şirketler sıkıntıları aşmayı başararak satışlarını, kârlılıklarını, özvarlıklarını ve yatırımlarını aynı anda artırmayı başardı. Ford Otosan, Arçelik, Ereğli Demir Çelik, Tofaş Oto. Fab., İskenderun Demir Çelik, Vestel Beyaz Eşya, Türk Traktör, Sasa Polyester, Brisa, Good-Year sanayide öne çıkan firmalar oldu.
Hızlı büyüme gösterenlerin başında Ford Otosan geliyor. Sadece şirketin değil sektörün de büyüdüğü bir dönem. Türk otomotiv endüstrisinde satışlar geçtiğimiz ocak-mart döneminde yıllık yüzde 61 artarak 205.176 adet oldu. Yıllık bazda tüm segmentlerde büyüme görüldü. Satışlar binek araçta yüzde 57, hafif ticari araçta yüzde 90, orta ticari araçta yüzde 47 ve kamyonda yüzde 150 arttı.