Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Morgan Stanley ve JPMorgan'dan flaş faiz tahmini

Son dakika haberine göre piyasaların gözü bir kez daha Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Uluslararası ekonomi kuruluşları Morgan Stanley ve JPMorgan, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili tahminde bulunurken, indirimin şu an için olmayacağı görüşünde birleşti. İşte detaylar...

02.05.2021 08:26 - Son Güncelleme: 02.05.2021 08:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





