Gram altında son dakika şoku! Uzun zamandır ilk kez oldu! Tarih belli oldu! 0,5-8, 20, 150, 200 gram, yarım, tam ve...
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Gram altında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 0,5-8, 20, 150, 200 gram, yarım, tam ve çeyrek altın bugün kaç TL? Sorusu gündemde. Altının ons fiyatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla 1 Haziran 2021 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görerek, aşağı yukarı 8 ayın zirvesine ulaştı. Putin'in Ukrayna'daki tansiyonu yükselten açıklamaları ve Ukrayna'nın doğusunda tespit edilen Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasıyla sıcak bölümde stres tekrardan yükseldi. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 832 lira civarında hareket ederken; yeni güne 838 lira seviyeden başlamıştı.
ABD-Rusya ve Ukrayna üçgeni küresel piyasaların en mühim gündemine otururken; burada tansiyonun yükselmesi ve azalmasına yatırımcıların 'güvenli liman'ı reaksiyon vermeyi sürdürüyor. Yaşanan yeni ilerlemelerle ons altın 8 ayın zirvesine tırmanırken; gün içinde en düşük 1891 dolar civarını gördü. Altının ons fiyatı, yüzde 0,17 oranında düşüşle 1902 dolar civarında hareket ediyor. Piyasalarda risk iştahı azalırken, Rusya-Ukrayna arasındaki ilerlemeler ve ABD'nin Rusya'ya gerçekleştireceği mümkün yaptırım kararları takip edilecek.
GRAM ALTIN ZİRVEYE AMBARGO KOYDU
Altının gram fiyatı ons altın fiyatında yaşanan yükselişle beraber, dolar kurunun değer kazanmasıyla 849 lira oranına tırmanarak 2 ayın en yüksek civarını yeniledi. Gram altın gün içinde 835 liraya kadar gerilerken; şu dakikalarda yüzde 1,23 oranında yükselişle 847 lira civarında hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1364 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 616 liradan prosedür görüyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 832 lira civarında hareket ederken; yeni güne 838 lira seviyeden başlamıştı.
YAPTIRIMLAR VE ALTIN İLİŞKİSİ
Dünyadan açıklamalar gelmeye devam edebilir. ABD'nin yaptırım hususu kritik. Rusya'ya yapmak isteyeceği yaptırımları açıklaması ardından Rusya'nın buna vereceği tepki, piyasalarda oynaklığa yol açabilir. Bugün açıklanacak verilerden ziyade, Rusya-Ukrayna arasındaki ilerlemeler piyasaların gündeminde olacaktır. Tansiyon ne kadar artarsa, borsalarda satışlar, emtialarda da alımlar devam edebilir.
ONS ALTIN FİYATI
Ons altın, geride bıraktığımız haftanın sonuna doğru jeopolitik risklerin yükselmesi ile uzun bir aradan sonra ilk defa 1.900 doların üstüne tırmanmıştı. Haftaya Ukrayna'da tansiyonu düşüren haberler ardından 1.893 dolar civarında başlayan kıymetli metal, hafta başından bu yana dalagalı bir seyirle 1.899 dolar civarında bulunuyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın, geride bıraktığımız hafta 810 TL'ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 TL'ye kadar tırmanmıştı. Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 849 TL ile iki ayın zirvesini gören gram altın, çarşamba günü küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye karşın dolar kurundaki yükselişle 841 TL civarında bulunuyor.