Gram altında son dakika şoku! Uzun zamandır ilk kez oldu! Tarih belli oldu! 0,5-8, 20, 150, 200 gram, yarım, tam ve...

ABD-Rusya ve Ukrayna üçgeni küresel piyasaların en mühim gündemine otururken; burada tansiyonun yükselmesi ve azalmasına yatırımcıların 'güvenli liman'ı reaksiyon vermeyi sürdürüyor. Yaşanan yeni ilerlemelerle ons altın 8 ayın zirvesine tırmanırken; gün içinde en düşük 1891 dolar civarını gördü. Altının ons fiyatı, yüzde 0,17 oranında düşüşle 1902 dolar civarında hareket ediyor. Piyasalarda risk iştahı azalırken, Rusya-Ukrayna arasındaki ilerlemeler ve ABD'nin Rusya'ya gerçekleştireceği mümkün yaptırım kararları takip edilecek.