SGK Bağ-Kur'lu milyonlar nefeslerini tuttu! 15 gün içinde... EYT'de 3 KAPSAM masada! TALİMAT GELDİ!
EYT'nin Meclis'e sunulması ve çözümüne yönelik çalışmalar için Aralık ayı işaret edilmişti. İşte EYT'de son gelişmeler.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un EYT açıklaması büyük ilgi çekti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinde sona yaklışıldı. AK Parti'den EYT düzenlemesinin yasalaşacağı tarihle ilgili açıklama gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı geldi. İşte EYT için nefesler tutulmuşken yaşanan son dakika gelişmeleri...
TİSK BAŞKANI AKKOL'DAN EYT AÇIKLAMASI
TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol EYT ile ilgili yaptığı açıklamada 'Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerileriyle sunmayı seven bir teşkilatız. EYT kapsamında benzer bir yaklaşımımız var. Kapsamlı bir çalışmayı bugün sayın Bakanımıza sunduk. 3 maddede size özet anlatmak istiyorum.' dedi.
BİRİNCİ MADDE
Bir tanesi emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın SGK primleri ve işveren maliyeti artıyor. TİSK bir anket yaptı. Yüzde 80'in üzerinde EYT kapsamındaki çalışma arkadaşımız iş hayatına devam etmek istiyor.
İşverenlere sorduğumuzda işverenlerimiz devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun da kaybolmamasını istiyoruz. SGK'da bir maliyet artışı söz konusu bu istihdamın devamı ve işverenler için risk. Sayın Bakanımız müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda vermişti. Bugün yine teyidini alarak paylaşıyorum. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek. Bu konu sadece işverenler için değil emekli olup çalışma hayatına devam edecekler için kıymetlidir.
İKİNCİ MADDE
İkinci konumuz emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda işverenler için finansman problemi doğmasıdır. Aynı gün kıdem tazminatının alınması durumunda işverenin mağdur olması durumu var. Bakanımız müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanımızın destekçi olduğunu ifade ettik. KGF'den uygun kredi ile işverenin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Uygun kredi faiziyle işverenlere destek olunacak. Kıdem tazminatları da çalışanlara gidecek.
ÜÇÜNCÜ MADDE
"Üçüncü konu bazı şirketlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda üretimi etkileyecek durumlar olabiliyor. Biz çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden bir planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor. Bu üç başlık dışında ilave önerilerimiz oldu bunları sayın Bakanımıza aktardık. Şu anda süreç olumlu gidiyor. Bizlerde konunun resmileşmesini bekliyoruz."