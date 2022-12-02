SGK Bağ-Kur'lu milyonlar nefeslerini tuttu! 15 gün içinde... EYT'de 3 KAPSAM masada! TALİMAT GELDİ!

BİRİNCİ MADDE

Bir tanesi emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın SGK primleri ve işveren maliyeti artıyor. TİSK bir anket yaptı. Yüzde 80'in üzerinde EYT kapsamındaki çalışma arkadaşımız iş hayatına devam etmek istiyor.

İşverenlere sorduğumuzda işverenlerimiz devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun da kaybolmamasını istiyoruz. SGK'da bir maliyet artışı söz konusu bu istihdamın devamı ve işverenler için risk. Sayın Bakanımız müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda vermişti. Bugün yine teyidini alarak paylaşıyorum. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek. Bu konu sadece işverenler için değil emekli olup çalışma hayatına devam edecekler için kıymetlidir.