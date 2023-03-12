Gram altında Pazar sürprizi! İslam Memiş ''1500 TL olacak'' diyerek uyardı! 12 Mart 2023 altın fiyatları: Gram, çeyrek, 14-18- 22 ayar altın...
Son dönemde hareketliliğin sık yaşandığı altın fiyatlarında Pazar sürprizi herkesi şaşırttı. Bugün Ons altın ve gram altındaki yukarı yönlü seyir dikkat çekti. Salı günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara verdiği mesajlar sonrası altın fiyatları sert düşmüştü. Peki altın neden yükseldi? Altın fiyatları düşecek mi? İslam Memiş, ''Gram altın, Haziran sonrasında bin 450-bin 500 liraya kadar yükselebilir. Beklentimde hiçbir değişiklik yok. Her sıkışma, her baskılanma daha büyük atakların habercisi.'' dedi. İşte 12 Mart 2023 Gram, çeyrek, yarım, tam, ata, 14-18- 22 ayar altın alış satış fiyatı ve uzmanlardan kritik altın uyarısı...
12.03.2023 10:26 - Son Güncelleme: 12.03.2023 10:26
Altı fiyatlarında ters köşe! 12 Mart 2023 itibariyle altın fiyatları yukarı yönlü seyrederken, son durum ve uzman isimlerin açıklamaları yakından takip edilmeye başlandı. Yatırımcılar altın alınmalı mı satılmalı mı sorusunu yöneltirken piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altının yükseleceği tarihe dair öngörüsünü açıkladı. İşte canlı altın fiyatları ve Memiş'in o açıklamaları...