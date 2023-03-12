Gram altında Pazar sürprizi! İslam Memiş ’’1500 TL olacak’’ diyerek uyardı! 12 Mart 2023 altın fiyatları: Gram, çeyrek, 14-18- 22 ayar altın...

Altı fiyatlarında ters köşe! 12 Mart 2023 itibariyle altın fiyatları yukarı yönlü seyrederken, son durum ve uzman isimlerin açıklamaları yakından takip edilmeye başlandı. Yatırımcılar altın alınmalı mı satılmalı mı sorusunu yöneltirken piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altının yükseleceği tarihe dair öngörüsünü açıkladı. İşte canlı altın fiyatları ve Memiş'in o açıklamaları...