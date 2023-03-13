13-14 Mart tarihlerinde geçerli! 2023'ün en indirimli ürünleri belli oldu! Beyaz eşya, elektronik ev aletleri... ŞOK çeyizlik ürünleri satışa çıktı!

ŞOK'tan yeni aktüel ürünler kataloğu geldi. Bu hafta ŞOK mağazalarında çeyizlik ürünler dikkat çekti. Beyaz eşya, teknolojik ürünler, elektronik ev aletleri ve giyimde indirim başladı. ŞOK'un yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde de 14 Mart'a kadar geçerli kampanya başladı. İşte ŞOK 13-14 Mart 2023 aktüel ürünleri ve Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14 Mart'a kadar geçerli kampanyası ..