13-14 Mart tarihlerinde geçerli! 2023'ün en indirimli ürünleri belli oldu! Beyaz eşya, elektronik ev aletleri... ŞOK çeyizlik ürünleri satışa çıktı!
ŞOK ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta neler var neler! 3'lü cam ankastre set 3599 TL, 2'li peluş banyo paspas takımı 199,90, Oppo A16 4GB 64 GB crystal black cep telefonu 4499 TL, Fujıplus Elıa 9000 Btu Inverter klima 9499 TL! İşte ŞOK 13-14 Mart 2023 aktüel ürünleri ve Tarım Kredi Kooperatif marketleri 13-14 Mart indirimleri...
13.03.2023 09:23 - Son Güncelleme: 13.03.2023 09:24
ŞOK'tan yeni aktüel ürünler kataloğu geldi. Bu hafta ŞOK mağazalarında çeyizlik ürünler dikkat çekti. Beyaz eşya, teknolojik ürünler, elektronik ev aletleri ve giyimde indirim başladı. ŞOK'un yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde de 14 Mart'a kadar geçerli kampanya başladı. İşte ŞOK 13-14 Mart 2023 aktüel ürünleri ve Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14 Mart'a kadar geçerli kampanyası ..