Gram altın yükselecek mi? Altın kahini İslam Memiş: 3 gün sonra... 28 Haziran altın neden düşüyor?
Son dakika altın ve dolarda son durum... ALTIN DÜŞTÜ MÜ? 28 Haziran altın neden düşüyor? Gram, çeyrek altın yükselecek mi, ne zaman? soruları gündemde yer alıyor. Son zamanlarda yükselişte olan gram altındaki dikkat çeken düşüş vatandaşların ilgisini çekti. BDDK TL ticari krediler için yeni kararını açıklamasının ardından dolar ve altında hızlı bir düşüş kaydedildi. Peki bu düşüş devam edecek mi? Konuya ilişkin açıklama yapan Finans Analisti İslam Memiş, hem BDDK'nın kararını değerlendirdi,hem de döviz ve altın piyasası için beklentilerini paylaştı...
28.06.2022 11:10 - Son Güncelleme: 28.06.2022 11:10
Altın fiyatlarındaki büyük hareketlenme vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 1.000 TL'nin üzerine çıkan gram altın güne 986 TL'den gözünü açtı. Düğünlerin başlamasıyla birlikte altın takmak için kuyumculara gidecek olanlar, yatırımını altından yana kullananlar gram altının anlık fiyatını merak ediyor. Peki ALTIN DÜŞTÜ MÜ? 28 Haziran altın neden düşüyor? Gram, çeyrek altın yükselecek mi, ne zaman? Altın kahini İslam Memiş dolar ve altında beklentilerini tek tek açıkladı.