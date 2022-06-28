Gram altın yükselecek mi? Altın kahini İslam Memiş: 3 gün sonra... 28 Haziran altın neden düşüyor?

Altın fiyatlarındaki büyük hareketlenme vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 1.000 TL'nin üzerine çıkan gram altın güne 986 TL'den gözünü açtı. Düğünlerin başlamasıyla birlikte altın takmak için kuyumculara gidecek olanlar, yatırımını altından yana kullananlar gram altının anlık fiyatını merak ediyor. Peki ALTIN DÜŞTÜ MÜ? 28 Haziran altın neden düşüyor? Gram, çeyrek altın yükselecek mi, ne zaman? Altın kahini İslam Memiş dolar ve altında beklentilerini tek tek açıkladı.