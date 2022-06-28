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Haberler Ekonomi Bu illerde konut fiyatları 279 bin TL! Peşin 33 bin TL getirene anahtar veriliyor! Ucuza daire TOKİ'de! 30 günde 1 '932 TL' öde ev sahibi ol!

Bu illerde konut fiyatları 279 bin TL! Peşin 33 bin TL getirene anahtar veriliyor! Ucuza daire TOKİ'de! 30 günde 1 '932 TL' öde ev sahibi ol!

2022 yılında TOKİ'nin güncel konut satışları gündemde yer alıyor. Ev almak isteyenlerin uğrak yeri TOKİ bu yıl onlarca ilde bir çok proje başlattı. Proje kapsamında 30 bin TL'den başlayan peşinatlarla vatandaşlar ev sahibi yapılıyor. Örneğin Sivas ilinde başaltılan proje ile kuralı satış yöntemi ile konutlar satılalacak. İşte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut satışlarının tümü ve geri ödeme planı

28.06.2022 11:08 - Son Güncelleme: 28.06.2022 11:08
Bu illerde konut fiyatları 279 bin TL! Peşin 33 bin TL getirene anahtar veriliyor! Ucuza daire TOKİ’de! 30 günde 1 ’932 TL’ öde ev sahibi ol!

TOKİ yeni projelerini yayımladı. Konut satışları Bolu, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay ve daha bir çok ilde başladı. Temmuz ayında kuralar başlıyor. 2+1, 3+1 daireler 279 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Sıfır ev arayanlar uyguna anahtar teslim daire bulabiliyor. İsteyen %20, isteyen de %12 peşinat vererek geri ödeme anlaşmasını yapıyor. Yapılan açıklamaya göre %20 peşinat veren aylık 932,83 TL ödüyor, %12 peşinat veren de 1.368,15 ödeme yapıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu illerde konut fiyatları 279 bin TL! Peşin 33 bin TL getirene anahtar veriliyor! Ucuza daire TOKİ’de! 30 günde 1 ’932 TL’ öde ev sahibi ol!

Proje Adı: BOLU İLİ, MUDURNU İLÇESİ, TAŞKESTİ BELDESİ, 3.ETAP 108 ADET KONUT, 4 ADET DÜKKÂN

Satış Grubu: Orta Gelir

Satış Türü: Kuralı Satış

Başvuru Dönemi: 27.06.2022 - 01.07.2022

Kura Tarihi: 05.07.2022

Bu illerde konut fiyatları 279 bin TL! Peşin 33 bin TL getirene anahtar veriliyor! Ucuza daire TOKİ’de! 30 günde 1 ’932 TL’ öde ev sahibi ol!

Proje Adı: ELAZIĞ İLİ CUMHURİYET MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 277 ADET KONUT

Satış Grubu: Orta Gelir

Satış Türü: Kuralı Satış

Başvuru Dönemi: 18.07.2022 - 21.07.2022

Kura Tarihi: 27.07.2022

Bu illerde konut fiyatları 279 bin TL! Peşin 33 bin TL getirene anahtar veriliyor! Ucuza daire TOKİ’de! 30 günde 1 ’932 TL’ öde ev sahibi ol!

Proje Adı: ESKİŞEHİR İLİ SİVRİHİSAR İLÇESİ KURŞUNLU MAHALLESİ 209 KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

Satış Grubu: Orta Gelir

Satış Türü: Kuralı Satış

Başvuru Dönemi: 01.07.2022 - 08.07.2022

Kura Tarihi: 22.07.2022

Bu illerde konut fiyatları 279 bin TL! Peşin 33 bin TL getirene anahtar veriliyor! Ucuza daire TOKİ’de! 30 günde 1 ’932 TL’ öde ev sahibi ol!

Proje Adı: GAZİANTEP İLİ NURDAĞI İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİ 211 KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ

Satış Grubu:

Satış Türü:

Başvuru Dönemi: 20.07.2022 - 26.07.2022

Kura Tarihi: 02.08.2022

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