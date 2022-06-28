Bu illerde konut fiyatları 279 bin TL! Peşin 33 bin TL getirene anahtar veriliyor! Ucuza daire TOKİ’de! 30 günde 1 ’932 TL’ öde ev sahibi ol!

TOKİ yeni projelerini yayımladı. Konut satışları Bolu, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay ve daha bir çok ilde başladı. Temmuz ayında kuralar başlıyor. 2+1, 3+1 daireler 279 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Sıfır ev arayanlar uyguna anahtar teslim daire bulabiliyor. İsteyen %20, isteyen de %12 peşinat vererek geri ödeme anlaşmasını yapıyor. Yapılan açıklamaya göre %20 peşinat veren aylık 932,83 TL ödüyor, %12 peşinat veren de 1.368,15 ödeme yapıyor. İşte detaylar...