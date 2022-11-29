42, 43, 44 yaşındakiler EYT'de A TAKIMI olacak! Şubat 2023'te Maaş + asgari 5.000 TL Promosyonla çifter kazanç! EYT'de SINIR KALKTI!

EYT hakkında son gelişmeler gündem olmaya devam ediyor. Yaşa takılanlara emeklilk fırsatı sağlayacak düzenleme için neredeyse sayılı günler kaldı ve milyonlarca kişi için heyecan dorukta. Yeni seneyle birlikte emeklilik işlemlerinin başlaması bekleniyor. Emekli olan EYT'liler 2023'te promosyon ve ikramiye kazancına sahip olacak. Öte yandan yaş sınırı hakkında açıklama geldi. İşte EYT hakkında son gelişmeler haberimizde...