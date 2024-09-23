İkinci el araba alıp satacaklar dikkat! İşte 10 soruda 'Güvenli Ödeme Sistemi' | Güvenli Ödeme Sistemi'ne hangi bankalar dahil?

İkinci el araba satışlarını daha güvenli hale getirmek isteyen Ticaret Bakanlığı Güvenli Ödeme Sistemi'ni devreye soktu. 27 Eylül'den itibaren zorunlu olacak olan sistem hakkında birçok merak edilen var. Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Sistemde ödeme süreci nasıl işleyecek? Sisteme dahil olan bankalar hangileri? İşte merak edilenler…