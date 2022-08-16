Gram altın için 15 gün uyarısı geldi! Elinde altın olanlar hemen bakın! Orada o iş patlayacak! Gram, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi?
Orada o iş patlayacak! Gram, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününe düşüşle başlarken; bu hafta piyasaların gözü çarşamba günü yayımlanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantısının tutanaklarında olacak. Tutanaklarda Fed'in eylül ayında yapılacak toplantısıyla alakalı ipuçları aranacak. Ons altın bugün içinde en yüksek 1802 dolar civarını; en düşük 1785 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,90 oranında düşüşle 1786 dolardan prosedür görüyor. Öte yandan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TCMB'nin faiz kararı evveli piyasalara dair değerlendirme yaptı. Memiş, gram altın amacıyla önümüzdeki iki hafta için uyardı.
Altın yatırımcısının gözü çarşamba günü açıklanacak olan Fed tutanaklarında olurken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1819 dolar civarında bulunuyor. Gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda 792 lira civarında hareket ediyor. Gram altın fiyatları, geçen haftayı 1030 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk prosedür gününe 1035 lira civarından başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 1040,84 lira civarını, en düşük ise 1031,20 lira civarını gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11:49 itibarıyla yüzde 0,83 oranında düşüşle 1030,38 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1697 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 42 liradan satılıyor.
İslam Memiş'ten gram altın için 15 gün uyarısı geldi!
Borsa İstanbul yatay fakat prosedür yapan arkadaşların ilgi etmesi gerekiyor. Kar satışları an meselesi, geri çekilmeler teknik olarak bir revizyon hareketi olacaktır, ilgi edilmesi gerekiyor. 2650 puan destek düzeyi öngörüm devam ediyor. Dolar 17.95-17.97 aralığında bekliyor. Dolar endeksi 106'dan başladı.
Uluslararası piyasalardaki değer artışı bizde de hissediliyor. Görünümün pozitif olduğunu düşünmüyorum. Yükselişler satış fırsatı sunabilir.Elinde dolar olanlar parite üzerinden euro, sterlin, altın ve gümüş alabilir. Dolar/TL kurundaki öngörüm 17.65 ve aşağı yönlü kırılırsa 17.30 bile eylülde görülebilir. Bu seviyelerden dolara girişi sıhhatli bulan birisi değilim. Euro/TL'nin de 18.30 altına sarkma olasılığı güçlü. Yılın son çeyreğinde euro ve sterlinin gerçek değerine ulaşma olasılığını güçlü görüyorum. Dolara kıyasla euro ve sterlinin daha talihli olduğunun bilinmesi gerekiyor.
İslam Memiş böyle uyardı!
ABD Merkez Bankası (Fed), 2022 senesinde faiz artışına gitme kararı aldı ve maddi sıkılaştırma uygulamaya başladı. Fed'in aldığı faiz kararları ardından küresel piyasalarda dolar güç kazanmaya başlarken, Temmuz ayında ABD'de enflasyon rakamlarının beklenenden düşük gelmesi ile eş güdümlü dolarda düşüşler kaydedilirken, altına olan itimat de arttı. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş de bu ilerlemeler ardından altının doruk gerçekleştireceği tarihi açıkladı.
Altın fiyatlartı yükselir mi?
Altın fiyatlarını yorumlayan İslam Memiş, "ABD enflasyon verisinin sonrasında altının ons fiyatında 1.805 dolar oranına kadar toparlanma gördük.