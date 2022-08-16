Gram altın için 15 gün uyarısı geldi! Elinde altın olanlar hemen bakın! Orada o iş patlayacak! Gram, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi?

Altın yatırımcısının gözü çarşamba günü açıklanacak olan Fed tutanaklarında olurken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1819 dolar civarında bulunuyor. Gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda 792 lira civarında hareket ediyor. Gram altın fiyatları, geçen haftayı 1030 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk prosedür gününe 1035 lira civarından başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 1040,84 lira civarını, en düşük ise 1031,20 lira civarını gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11:49 itibarıyla yüzde 0,83 oranında düşüşle 1030,38 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1697 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 42 liradan satılıyor.