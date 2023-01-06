Gram altın için 1.450 TL açıklaması! Altın fiyatları cüzdanları yaktı! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı
İslam Memiş geçen günlerde gram altın bağlamında rekor rakamı bildirmişti. Yatırımcıları uyararak gram altının 1450 TL düzeyinde olacağını iddia etti.
06.01.2023 11:25 - Son Güncelleme: 06.01.2023 11:25
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın hakkında ön görülerini bildirmeye devam etmekte. İslam Memiş bu sene altın fiyatlarının yükseleceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Altının gramının 1450 TL'leri göreceğini ifade eden Memiş bu yükseliş bağlamında beklenilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. İşte çeyrek, yarım, tam ve 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik fiyatları.