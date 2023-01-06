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Haberler Ekonomi Gram altın için 1.450 TL açıklaması! Altın fiyatları cüzdanları yaktı! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Gram altın için 1.450 TL açıklaması! Altın fiyatları cüzdanları yaktı! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

İslam Memiş geçen günlerde gram altın bağlamında rekor rakamı bildirmişti. Yatırımcıları uyararak gram altının 1450 TL düzeyinde olacağını iddia etti.

takvim.com.tr
06.01.2023 11:25 - Son Güncelleme: 06.01.2023 11:25
Gram altın için 1.450 TL açıklaması! Altın fiyatları cüzdanları yaktı! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın hakkında ön görülerini bildirmeye devam etmekte. İslam Memiş bu sene altın fiyatlarının yükseleceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Altının gramının 1450 TL'leri göreceğini ifade eden Memiş bu yükseliş bağlamında beklenilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. İşte çeyrek, yarım, tam ve 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik fiyatları.

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Gram altın için 1.450 TL açıklaması! Altın fiyatları cüzdanları yaktı! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

İslam Memiş bu yıl ki gram altın beklentisinin 1450 TL seviyelerinde olduğunu ifade ederek bu durumun gerçekleşmemesini Merkez Bankasının koordinatlı bir şekilde baskılama sürecinden dolayı olduğunu söyledi ve ekledi; "Hatta dolar karşısındaki hiçbir enstrümanda teknik işlemedi.

Gram altın için 1.450 TL açıklaması! Altın fiyatları cüzdanları yaktı! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Dolar karşısında ki her şey ciddi baskı altında kaldı ama bu gram altın fiyatında tekrar 1450 lira rakamlarının görülmeyeceğini ifade etmiyor. Gecikmeli de olsa 2023 yılında 1450 lira rakamını tekrar beklemeye devam edeceğim'' şeklinde konuştu.

Gram altın için 1.450 TL açıklaması! Altın fiyatları cüzdanları yaktı! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Bu Aydan İtibaren Yukarı Yönlü Bir Yükseliş Olacak

İslam Memiş Ons altın fiyatlarının yeni yıl itibariyle 2 bin 300 dola seviyelerine çıkacağını açıklamalarına ekledi. Gram altın TL fiyatında ise 1450 TL rakamlarının beklenmeye devam edilmesi gerektiğini de açıkladı.

Gram altın için 1.450 TL açıklaması! Altın fiyatları cüzdanları yaktı! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Bugün bin 105 TL seviyesine kadar yükselen altının dün bin 150 TL seviyesine çıktığını da belirtti. Böyle altın tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. İslam Memiş açıklamalarına şöyle devam etti;

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