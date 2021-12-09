Gram altın için 1.000 TL açıklaması! Altın fiyatları cepleri yaktı! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı
Gram altın fiyatı üstünde dolar kuru ve ons altın fiyatındaki hareketler etkili olurken, yatırımcılar 'Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorularına cevap aramaya başladı. Ons fiyatı amacıyla FED'den gelen açıklamalar büyük ehemmiyet taşırken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 1250 TL'nin üstünde, Cumhuriyet altını ise 5100 TL düzeyinde prosedür görüyor. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın ile alakalı kritik yorumlar ise art arda gelmeye devam ediyor. İşte altın yatırımına yön verecek canlı altın yorumları ile eş güdümlü altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...
Gözler o toplantıda! Gram altında 1.000 TL açıklaması! Altına yatırım yapanlar altın fiyatlarındaki yükselişi yakından takip ediyor. Altın alabilmek isteyenler ise fiyatların düşeceği tarihi bekliyor. Altın rekor üzerine rekor kırarken fiyat farklılığı oluşturması beklenilen tarih yaklaştı. Kasım ayında en çok altın yatırımcısı kazandı. Kasımda en yüksek reel getiri Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,93 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Gram altın fiyatı ise Aralık ayına da süratli girdi. Kasım ayına 550 TL düzeyinde başlayan ve ayı yüzde 40'ın üstünde getiri ile tamamlayan gram altın fiyatları Aralık ayında yeni rekorunu kırdı.
Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika gelişmesi! Küresel çapta yüksek enflasyon, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un süratle yayılması ve Fed'in faiz artırım olasılığı altın fiyatlarında dengesizlik yaratıyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 783 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1769 dolar civarında bulunuyor. Fed'in varlık alım azaltım süratini artırması ons altın fiyatları üstünde etkili olacakken, Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, "Bugün kuvvetli istikbal bir istihdam verisi ardından Fed'in Aralık ayındaki toplantısında varlık azaltım süratini artırması çok daha yüksek bir olasılık olacaktır" dedi.
Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal yeni varyant Omicron ile alakalı olarak, "Önümüzdeki zamanlarda salgın kaynaklı kaygılar ön planda kalmaya devam edecek olup, bu taraftaki kaygıların artış kaydetmesi ve risk iştahının zayıflaması ons altını destekleyebilecek ilerlemeler olabilir" şeklinde değerlendirdi.
Ons altın bugün içinde en yüksek 1776 dolar civarını; en düşük ise 1767 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.11 oranında yükselişle 1769 dolardan prosedür gördü. Bugün 16:30'da açıklanacak olan ABD kasım ayı istihdam bilgileri piyasalar yönünden kritik olurken; kuvvetli gelecek veri ardından altın fiyatları üstünde de oynaklık yaşanması bekleniyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 765 lira civarında hareket ederken; yeni güne 779 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 784,23 lira civarını, en düşük ise 771,62 lira civarını gördü.