Gram altın için 1.000 TL açıklaması! Altın fiyatları cepleri yaktı! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Gözler o toplantıda! Gram altında 1.000 TL açıklaması! Altına yatırım yapanlar altın fiyatlarındaki yükselişi yakından takip ediyor. Altın alabilmek isteyenler ise fiyatların düşeceği tarihi bekliyor. Altın rekor üzerine rekor kırarken fiyat farklılığı oluşturması beklenilen tarih yaklaştı. Kasım ayında en çok altın yatırımcısı kazandı. Kasımda en yüksek reel getiri Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,93 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Gram altın fiyatı ise Aralık ayına da süratli girdi. Kasım ayına 550 TL düzeyinde başlayan ve ayı yüzde 40'ın üstünde getiri ile tamamlayan gram altın fiyatları Aralık ayında yeni rekorunu kırdı.