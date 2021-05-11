300-400-600 TL doğum parası, 16 hafta için 8 bin 904 TL ödeme! Bu paraları almayı unutmayın! İşte kadınlara sağlanan 10 destek!

Annelere binlerce lira ödeme sağlanmaya devam ediyor. Çalışan kadınlara ve annelere istihdam amacıyla 10 farklı kalemde destek sağlanıyor. Bu destekler sayesinde kadınlar hem nakit para yardımı alabiliyor hem de izin süreleri artıyor. Ayrıca erken emeklilik fırsatı da yakalanabiliyor. En dikkat çeken yardım ise doğum parası oluyor. Çocuk sayısına göre; 300-400-600 TL ödemeler yapılıyor. İşte annelerin alabileceği destekler....