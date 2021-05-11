RAMAZAN İMSAKİYE
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300-400-600 TL doğum parası, 16 hafta için 8 bin 904 TL ödeme! Bu paraları almayı unutmayın! İşte kadınlara sağlanan 10 destek!

Devlet tarafından annelere ve çalışan kadınlara binlerce lira destekler sağlanmaya devam ediyor. Doğum parası, analık izni, işgöremezlik ödeneği ve diğer ödeneklerden faydalanan kadınların cepleri rahat ediyor. Bu desteklerden bazıları maddi olarak ödenirken bazıları izin bir kısmı da erken emeklilik olarak yansıyor. İşte kadınları ilgilendiren 10 destek!

11.05.2021 16:15 - Son Güncelleme: 11.05.2021 16:15
300-400-600 TL doğum parası, 16 hafta için 8 bin 904 TL ödeme! Bu paraları almayı unutmayın! İşte kadınlara sağlanan 10 destek!

Annelere binlerce lira ödeme sağlanmaya devam ediyor. Çalışan kadınlara ve annelere istihdam amacıyla 10 farklı kalemde destek sağlanıyor. Bu destekler sayesinde kadınlar hem nakit para yardımı alabiliyor hem de izin süreleri artıyor. Ayrıca erken emeklilik fırsatı da yakalanabiliyor. En dikkat çeken yardım ise doğum parası oluyor. Çocuk sayısına göre; 300-400-600 TL ödemeler yapılıyor. İşte annelerin alabileceği destekler....

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300-400-600 TL doğum parası, 16 hafta için 8 bin 904 TL ödeme! Bu paraları almayı unutmayın! İşte kadınlara sağlanan 10 destek!

1- DOĞUM PARASI: Çocuk sahibi olan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Para annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan veriliyor. Kaymakamlıklara müracaat yeterli oluyor.

300-400-600 TL doğum parası, 16 hafta için 8 bin 904 TL ödeme! Bu paraları almayı unutmayın! İşte kadınlara sağlanan 10 destek!

2- ANALIK İZNİ: Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda.

300-400-600 TL doğum parası, 16 hafta için 8 bin 904 TL ödeme! Bu paraları almayı unutmayın! İşte kadınlara sağlanan 10 destek!

3- İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu yıl asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 8 bin 904 lira. Maaş arttıkça ödenek de artıyor.

300-400-600 TL doğum parası, 16 hafta için 8 bin 904 TL ödeme! Bu paraları almayı unutmayın! İşte kadınlara sağlanan 10 destek!

4- YARIM MESAİ TAM MAAŞ: Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, birinci doğumda 60, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.