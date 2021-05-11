300-400-600 TL doğum parası, 16 hafta için 8 bin 904 TL ödeme! Bu paraları almayı unutmayın! İşte kadınlara sağlanan 10 destek!
Devlet tarafından annelere ve çalışan kadınlara binlerce lira destekler sağlanmaya devam ediyor. Doğum parası, analık izni, işgöremezlik ödeneği ve diğer ödeneklerden faydalanan kadınların cepleri rahat ediyor. Bu desteklerden bazıları maddi olarak ödenirken bazıları izin bir kısmı da erken emeklilik olarak yansıyor. İşte kadınları ilgilendiren 10 destek!
Annelere binlerce lira ödeme sağlanmaya devam ediyor. Çalışan kadınlara ve annelere istihdam amacıyla 10 farklı kalemde destek sağlanıyor. Bu destekler sayesinde kadınlar hem nakit para yardımı alabiliyor hem de izin süreleri artıyor. Ayrıca erken emeklilik fırsatı da yakalanabiliyor. En dikkat çeken yardım ise doğum parası oluyor. Çocuk sayısına göre; 300-400-600 TL ödemeler yapılıyor. İşte annelerin alabileceği destekler....
2- ANALIK İZNİ: Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda.