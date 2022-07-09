Gram altın alıcısına ve satıcısına kabus gibi haber verildi! Darmaduman etti! Tüm hesaplar karıştı! Elinde altını olanlar...
Altın fiyatlarında son dakika rakamları merak eden yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. Bugün altın fiyatları yükselişe geçti. Son dakika altın fiyatları milyonlarca birey doğrultusundan merak ediliyor. Rusya Ukrayna Savaşı ile eş güdümlü rekor civarlara çıkan altın, şu sıralar dip civarlara gerilese de bugün yine yükselişe geçti. Ons altın fiyatı çarşamba günü 1732 dolar sevyesi ile eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin sonrasında bugün 1742 dolara kadar yükseldi.
Altın fiyatlarında son dakika rakamları merak eden yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. Altın piyasasında mühim ilerlemeler yaşanıyor. Son zamanlarda 1.800 dolar düzeyinin altı test edilse de ons altın kendisini 1.800 dolar düzeyinin üstüne atmayı başardı. Şu anda da 1.810 dolar seviyesinden prosedür gören altında gelecek zamanlarda olacak fiyatlamalar merak ediliyor. Ons altında gerçekleşecek fiyat dinamik altın yatırımcılarının radarında bulunuyor.
Altın piyasasında mühim ilerlemeler yaşanıyor. Son zamanlarda 1.800 dolar düzeyinin altı test edilse de ons altın kendisini 1.800 dolar düzeyinin üstüne atmayı başardı. Şu anda da 1.810 dolar seviyesinden prosedür gören altında istikbal zamanlarda olacak fiyatlamalar merak ediliyor. Ons altında gerçekleşecek fiyat dinamik altın yatırımcılarının radarında bulunuyor.
FED'in ilk toplantıda 75 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirmek bağlamında gün saydığını ifade eden kıdemli ekonomistlerin altın raporunda, "FED faiz artırımlarını sürdürecek. Bu faiz artırımları ile dolar endeksi kuvvetleniyor.