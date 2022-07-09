Gram altın alıcısına ve satıcısına kabus gibi haber verildi! Darmaduman etti! Tüm hesaplar karıştı! Elinde altını olanlar...

Altın fiyatlarında son dakika rakamları merak eden yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. Altın piyasasında mühim ilerlemeler yaşanıyor. Son zamanlarda 1.800 dolar düzeyinin altı test edilse de ons altın kendisini 1.800 dolar düzeyinin üstüne atmayı başardı. Şu anda da 1.810 dolar seviyesinden prosedür gören altında gelecek zamanlarda olacak fiyatlamalar merak ediliyor. Ons altında gerçekleşecek fiyat dinamik altın yatırımcılarının radarında bulunuyor.