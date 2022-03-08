Gram altın alıcısı dikkat! Ceplerden boşalacak; Akıp gidecek! O tarihte... 60 gram 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2022?
Tek tek açıklandı. Gram altın alıcısı dikkat! Ceplerden boşalacak; Akıp gidecek! Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın 13. gününe girerken riskli varlıklardan çıkışların sert bulunduğu ve satıcılı bir seyrin hakim bulunduğu yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu durumun çıktısı olarak da yeni haftanın ilk iş gününde erken saatlerinde 2000 dolar sınırına dayanan ons altın fiyatının hafta içinde bu çıtayı aşması muhtemel görülüyor. Altının ons fiyatı artan jeopolitik riskin etkisiyle 20 ayın zirvesini görürken; gram altın ise 925 liranın üzerini gördü. Ons altın bugün içinde en yüksek 2002 dolar civarını görürken; en düşük ise 1961 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,53 oranında yükselişle 1977 dolardan prosedür gördü.
Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkiyle 925 liranın üzerini görerek geçen 2,5 ayın zirvesini yeniledi. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 925,62 lira civarını, en düşük ise 898,29 lira civarını görürken; saat 09:06 itibarıyla yüzde 1,29 oranında yükselişle 910,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1489 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 131 liradan satılıyor. Gram altın fiyatları, geçen haftayı 899 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın 2. prosedür gününe 910 lira civarından başlamıştı.
ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
Ons altın fiyatı üstünde gördüğümüz en dikkat çekici husus ve güvenilir liman olma özelliğinin iyicene meydana çıkmasındaki hal da ABD Dolar Endeksi ile pozitif korelasyon halunda olup ikisinin de aynı anda yükselmesi. Normal şartlar altında şayet harp olmasaydı ABD Dolar Endeksi 98 seviyelerinde iken ons altının beklenilen düzeyinin 1900 doların altında olmasını uygun karşılardık. Fakat görünen o ki harp ile alakalı olumlu haberler gelmediği müddetçe ons altında 1923 dolar düzeyinin daha aşağısını görmeyiz.
1923 doların da konuşulabilir duruma gelmesi amacıyla de ilk olarak 1967 doların altında kapanış görmemiz gerekliliğini düşünüyorum. Bu olasılıklar ise şu anda olabildiğince zayıf. Rusya'dan küresel gerilimi daha da artıracak söylemler gelmesi ve Rusya'ya yapılan yaptırımların daha da yükselmesi durumunda 2000 dolar üzerindeki fiyatlamaya dair bir direnç düzeyi şu anda görülmüyor.
Gram altın ise hem ons altın hem de dolar/TL tarafındaki yükselişten kaynaklı şekilde 911TL seviyelerinde. Fakat gram altın yatırımcıları amacıyla mühim bir uyarım var. Ekonomi idaresi şayet dolar/TL kurundaki 14.25TL üstünde güçlenen yukarıya hareketin önüne geçemeyeceğini görürse TL'yi destekleyici ek bir paket açıklayabilir. Bu halde dolar/TL kurunda yaşanabilecek sert geri çekilme de gram altını 900TL altına 850TL'ye yakın civarlara çekebilir.
ALTINA YATIRIM ARTTI
Commerzbank stratejistleri, güvenilir liman çekiciliği yardımıyla sarı metalin desteğini sürdürmesini bekliyor. Analistler, "Görünüşe göre, çoğalan Rusya-Ukrayna ihtilafının arka planında yatırımcıların emniyet gereksinimleri hala mühim. Pazar katılımcıları arasındaki yüksek riskten kaçınma, düşen hisse senedi piyasalarında ve mühim ölçüde düşük tahvil faizlerinde de belirgin. Her ikisi de altını güvenilir bir liman olarak çekici kılan faktörler" yorumunda bulunuyor.