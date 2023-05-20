Gram altın alanlar dikkat! Kuyumcular olacakları söyledi! 29 Mayıs'ta gram altın bu seviyede olacak: İslam Memiş açıkladı!
Altın fiyatlarına ilişkin son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Seçim öncesinde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, seçim sonrasında sert bir düşüş yaşadı. İslam Memiş, ons altın fiyatındaki beklentilerini paylaşarak altın alımıyla ilgili yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Memiş'in yaptığı değerlendirmelere göre, ons altın 1980 dolar seviyesinde güçlü bir destek noktasına ulaşmıştır. 1365 lira seviyesinden alımların yoğun olduğunu belirten Memiş, henüz altın almayan yatırımcıları da bu fırsatı değerlendirmeye yönlendiriyor.
Kuyumcuların açıklamasına göre, altın diğer yatırım araçlarına kıyasla en güvenli seçenek olarak öne çıkıyor. Altının son zamanlardaki değer kaybıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, altının 90 TL değer kaybettiği ifade edildi. Finans dünyasında önemli bir rol oynayan altın, yatırımcılar arasında uzun süredir tercih edilen bir yatırım aracı olarak biliniyor. Özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın, dalgalanmalara karşı koruyucu bir etki sağlamasıyla dikkat çekiyor. Ancak, son dönemde altının yaşadığı değer kaybı, yatırımcıları endişelendirmeye başladı.
Cumartesi günü gram altın 1.500 TL'den satılırken, bugün ise 1.410 TL seviyesine gerilediğini ifade eden kuyumcu esnafı, "Cumartesi günü gram altını 1.500'e satıyorduk, bugün ise 1.410 liraya kadar geriledi. Yani 90 TL'ye kadar bir düşüş yaşandı. Bu durum, piyasaların istikrarlı olacağı ve belirsizlik olmayacağı beklentisine işaret ediyor." şeklinde konuştu.
Yatırımcılar ve Vatandaşlar Altın Fiyatlarındaki Değişimleri Yakından Takip Ediyor!
Yatırımcılar ve vatandaşlar için güvenli bir yatırım aracı olan altın, geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak şu anda altın fiyatlarında düşüşler yaşanıyor. Ons altın fiyatının 2.017 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte son bir yılın rekorunu kıran altın, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.