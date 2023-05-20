Gram altın alanlar dikkat! Kuyumcular olacakları söyledi! 29 Mayıs’ta gram altın bu seviyede olacak: İslam Memiş açıkladı!

Kuyumcuların açıklamasına göre, altın diğer yatırım araçlarına kıyasla en güvenli seçenek olarak öne çıkıyor. Altının son zamanlardaki değer kaybıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, altının 90 TL değer kaybettiği ifade edildi. Finans dünyasında önemli bir rol oynayan altın, yatırımcılar arasında uzun süredir tercih edilen bir yatırım aracı olarak biliniyor. Özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın, dalgalanmalara karşı koruyucu bir etki sağlamasıyla dikkat çekiyor. Ancak, son dönemde altının yaşadığı değer kaybı, yatırımcıları endişelendirmeye başladı.