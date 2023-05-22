Sakın bunu yapayım demeyin!: Eviniz elden gidebilir! Tapu sahipleri dikkat! Sonrasında bin pişman olmayın!

Düşük Beyanın Cezası Nedir?

Tapuda düşük beyan göstermek ilk bakışta kârlı gibi gelse de işin aslı öyle değil. Satış aşamasında satıcı ve alıcı, satılan gayrimenkulün değeri üzerinden %2'şer olmak üzere toplamda %4 tapu harcı ödüyor. Ayrıca satış işleminden sonra satıcı için bir de gelir vergisi işin içine giriyor.