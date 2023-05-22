Sakın bunu yapayım demeyin!: Eviniz elden gidebilir! Tapu sahipleri dikkat! Sonrasında bin pişman olmayın!
Gayrimenkul alım satımında rayiç bedel oyunu oynamak, vergi sorunlarına yol açabilir. Özellikle düşük beyan cezası ve eksik beyan düzeltme imkânları hakkında bilgi sahibi olmanız önem taşır. Bu makalede, tapuda eksik beyan durumunda düzeltme imkânı ve bu imkândan faydalanarak vergisel sorunlardan kaçınma yöntemleri üzerinde durulacak. Gayrimenkul satışında tapuda eksik beyan durumuyla karşılaşmanız halinde, düzeltme imkânına sahipsiniz. Bu imkânı kullanarak vergisel sorunlardan kaçınabilir ve hukuksal yaptırımlardan korunabilirsiniz. Eksik beyan durumunu düzeltmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Gayrimenkul alım satımında vergi ödememek için yapılan rayiç bedel oyunu, çok ciddi sonuçlar doğurabilir hatta evinizden dahi olabilirsiniz. Bir gayrimenkulün değerinin düşük gösterildiği tespit edildiği zaman devlet tarafından bazı cezalar uygulanıyor. İşte, tapuda düşük beyanın cezası ile ilgili merak edilenler...
Gayrimenkul alım satım esnasındaki güncel mali değeri, rayiç bedeli olarak tanımlanır. Satılan değer üzerinden emlak vergisi ödendiğinden bazı vatandaşlar gelir vergisini düşürmek ve daha az tutarda tapu harcı ödemek için değeri daha düşük gösterilebiliyor. Ancak bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir.
Düşük Beyanın Cezası Nedir?
Tapuda düşük beyan göstermek ilk bakışta kârlı gibi gelse de işin aslı öyle değil. Satış aşamasında satıcı ve alıcı, satılan gayrimenkulün değeri üzerinden %2'şer olmak üzere toplamda %4 tapu harcı ödüyor. Ayrıca satış işleminden sonra satıcı için bir de gelir vergisi işin içine giriyor.