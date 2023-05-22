EYT'yi ucundan kaçıranlara müjde! Erken emeklilik için yeni formül ayyuka çıktı! 2. tur seçim öncesi yeni fırsat bu sefer onlara verildi
Erken emeklilik için yeni formül ayyuka çıktı! 2. tur seçim öncesi yeni fırsat bu sefer onlara verildi. Erken emeklilik, birçok çalışanın hayallerini süsleyen bir hedeftir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe giren milyonlarca kişiye beklenen müjde nihayet gelmiştir. Bu kişiler, uzun yıllar boyunca verdiği mücadelelerin karşılığını alabilecek ve emekliliklerini daha önce yaşama fırsatı bulabileceklerdir. Peki, erken emeklilik için nelere dikkat etmek gerekmektedir? İşte size erken emeklilik hedefinize ulaşmanızı sağlayacak yol haritası.
8 Eylül 1999 ve öncesinde işe giren kişiler için uygulanan emeklilik şartları değiştirildi ve bu kişiler için yaş şartı kaldırıldı. Böylelikle 1999'da getirilen yaş şartı nedeniyle emeklilik hakkını kaybeden kişiler, bu haklarına yeniden kavuştu. Prim gün ve hizmet yıl şartı dolan kişiler ise emekli edildi. EYT konusunda yeni bir perde, staj ve çıraklık mağdurları için açılıyor.
Çıraklık ve Staj Sigortası Mağdurları Son Dakika Müjdesi! Cumhur İttifakı Söz Verdi, Onlara da Erken Emeklilik Geliyor
Seçim öncesinde CHP'li Özgür Özel tarafından yapılan açıklamayla tüm çıraklık ve staj sigortası mağdurlarına da EYT sözü verildi ve bu kişilerin de emekli edilecekleri duyuruldu.
Bunun üzerine Cumhur İttifakı üyeleri de peş peşe EYT açıklamaları yaparak bu kişilerin EYT'li sayılacaklarını duyurdular. Konu hakkında ilk açıklama Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapıldı.
Staj ve çıraklığın hizmet süresi sayılması konusundaki vaadimiz geçerlidir. Bunun altını çiziyoruz. EYT gibi, bu da önem verdiğimiz bir konu. Yetişmesi için mücadele verdik, yetişmedi ama önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi için sözümüzün arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum