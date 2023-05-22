EYT’yi ucundan kaçıranlara müjde! Erken emeklilik için yeni formül ayyuka çıktı! 2. tur seçim öncesi yeni fırsat bu sefer onlara verildi

8 Eylül 1999 ve öncesinde işe giren kişiler için uygulanan emeklilik şartları değiştirildi ve bu kişiler için yaş şartı kaldırıldı. Böylelikle 1999'da getirilen yaş şartı nedeniyle emeklilik hakkını kaybeden kişiler, bu haklarına yeniden kavuştu. Prim gün ve hizmet yıl şartı dolan kişiler ise emekli edildi. EYT konusunda yeni bir perde, staj ve çıraklık mağdurları için açılıyor.