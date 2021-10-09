Bakanlık anında 5.000 TL veriyor! Beyaz eşya ve prefabrik ev yardım parası alma şartları e-devlet başvurusu sayfası!

EŞYA YARDIM PARASI NEDİR? KİMLERE ÖDENİR?

Eşya yardım parası; sağlıksız derecede kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşların yaşam alanlarının güzelleştirilmesi adına sağlanan destek ödemelerinden birisidir. Eşya yardım parası sadece maddi durumu kötü olan vatandaşlara ödenmekte olup bu ödemeler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor.