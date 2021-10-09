Bakanlık anında 5.000 TL veriyor! Beyaz eşya ve prefabrik ev yardım parası alma şartları e-devlet başvurusu sayfası!
Devlet doğrultusundan oluşturulan yardımlar son dönemlerde daha sık aranıyor. Bu kapsamda gereksinimi olan vatandaşlara sağlanan devlet yardımlarından bir tanesi olan ev eşyası yardımını sizlerle paylaşıyoruz. Bakanlık lüzumlu şartları yerine getiren vatandaşlara eşya ve prefabrik ev yardım parası veriyor. Devlet doğrultusundan sağlanan yardım ve destek ödemeleri kişilerin sağlık ihtiyaçlarından barınma hallerine esas besin gereksinimlerinden nakit ödemelerine kadar çok sayıda alanda yapılıyor. Toplu oluşturulan ödemelerin arasında barınma yardımları bulunuyor. Eşya yardım parası yalnızca parasal hali kötü olan vatandaşlara ödenmekte olup bu ödemeler amacıyla sağlanması gereken koşullar bulunuyor.
Gelir şartını gerçekleştiren gereksinim sahibi aileler başvurularını kendi il ve ilçelerinde yer alan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne yapacaklar. Aile Bakanlığı kişilerin gereksinimlerini karşılamak parasal konularda mağduriyet yaşamalarını engellemek suretiyle sağladığı desteklerden olan barınma yardımı eşya desteği 5.000 TL olarak ödeniyor. Başvurular kuruma bizzat yapılırken bu yardım ödemeleri yalnızca belli koşulların sağlanması halinde ödeniyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ev eşyası yardımını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla sağlar.
DEVLETİN SAĞLADIĞI BARINMA YARDIMLARI
Barınma Yardımları ihtiyaç sahibi olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımlardan birisidir.
Barınma yardımları 4 ana başlıktan oluşmakta.
* Betonarme Ev Yardım Desteği
* Prefabrik Ev Yardım Desteği
* Ev Bakım Onarım Tadilat Desteği
* Eşya Yardım Parası.
EŞYA YARDIM PARASI NEDİR? KİMLERE ÖDENİR?
Eşya yardım parası; sağlıksız derecede kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşların yaşam alanlarının güzelleştirilmesi adına sağlanan destek ödemelerinden birisidir. Eşya yardım parası sadece maddi durumu kötü olan vatandaşlara ödenmekte olup bu ödemeler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Eşya yardım parası alacak olan vatandaşların Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru şartları iki aşamadan oluşuyor. Birincisi başvuruda bulunacak olan vatandaşların genel durumu ikincisi gelir şartı.