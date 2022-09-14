Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Son dakika emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! 30 bin TL veriliyor

Gözler oradaydı! Son dakika emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! 30 bin TL veriliyor

Emekli olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyaları devam ediyor. Emekliye kredi veren bankalar sayesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını çok kolay bir şekilde karşılıyor. Özellikle acil olarak nakde gereksinimi olan emeklilerin süratli bir şekilde bu gereksinimlerini karşılaması amacıyla bu tarz kampanyaların olabildiğince faydalı olacağı düşünülmektedir. Şu anlık her bankanın bu kampanyaları yapmayacağı yalnızca kamu bankaları ile birkaç özel bankanın emeklilere bu imkânı tanıyacağı söylentiler arasındadır.

takvim.com.tr
14.09.2022 14:16 - Son Güncelleme: 14.09.2022 14:16
Gözler oradaydı! Son dakika emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! 30 bin TL veriliyor

Birçok emekli yılların deneyimine sahip olan Ziraat Bankasından maaşlarını almaktadır. Uygun faiz oranları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak çoğu kredi açıklayan banka şimdi ise emeklilerin acil gereksinimlerini karşılaması için emeklilere özel kredi veriyor. Buna göre maaşı belirli bir miktarın üstünde olan emekliler nakit başvurusunda bulunabilecek. Başvuru amacıyla direkt olarak banka şubelerine gidebilirsiniz

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözler oradaydı! Son dakika emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! 30 bin TL veriliyor

Eğer internet bankacılığını kullanıyorsanız bu noktada bankacılık şifreniz ile de müracaatta bulunma imkânınız da olacaktır.

Gözler oradaydı! Son dakika emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! 30 bin TL veriliyor

Kullandırılacak olan kredinin 36 ay vadeli olacağını söylenmektedir. Nakit kredisinin de 30.000 TL'ye kadar olacağı düşülmektedir. Yüksek meblağlı krediler emeklilerin olabildiğince işine yarayacaktır.

Gözler oradaydı! Son dakika emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! 30 bin TL veriliyor

Böylece emekli maaşı üzerinden kolay bir şekilde kredi almak da olası duruma geliyor!

Gözler oradaydı! Son dakika emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! 30 bin TL veriliyor

Kamu bankalarının nakit kredi imkânı tanıyacağının haberlerinin gelmesinin sonrasında özel bankalardan da emeklilere kredi imkanları açıklandı.

SON DAKİKA