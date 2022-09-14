Gözler oradaydı! Son dakika emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! 30 bin TL veriliyor

Birçok emekli yılların deneyimine sahip olan Ziraat Bankasından maaşlarını almaktadır. Uygun faiz oranları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak çoğu kredi açıklayan banka şimdi ise emeklilerin acil gereksinimlerini karşılaması için emeklilere özel kredi veriyor. Buna göre maaşı belirli bir miktarın üstünde olan emekliler nakit başvurusunda bulunabilecek. Başvuru amacıyla direkt olarak banka şubelerine gidebilirsiniz