Gözler oradaydı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi! Detayları dün aksam açıklandı!
SGK emekli maaşlarında yeni oranlar meydana çıktı. Buna göre kamu bankaları üzerinden maaşlarını almayı taahhüt eden vatandaşlara özel 750 TL'ye varan nakit ikramiye desteği verilecek. Cazip oranlardan yararlanarak ilaveten emeklinin çoğu değişik nakit problemlerine yönelik kredi seçeneklerinden de yararlanmaları sağlanacak. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alan bütün kişilerin maaşa ek ödeme fırsatlarından yararlanması sağlanacak. İşte Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan emekliye ek ödeme fırsatları.
09.02.2022 08:38
- Son Güncelleme: 09.02.2022 08:38
Ziraat Bankası Emekli Promosyonu
Ziraat Bankası emekli maaşını taşımayı taahhüt eden vatandaşlara 750 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi gerçekleştirmeye devam ediyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ Kur emeklilerinin maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile almaları halinde yararlanabilecekleri ek ödemeler için 3 yıllığa maaşlarını taşımayı taahhüt etmeleri gerekecektir.
Vakıfbank Emekli Promoyonu
Vakıfbank SGK promosyon ödemeleri kapsamında emekli maaşına cazip promosyon desteği sunmaya devam ediyor. 3 yıl süre ile maaşlarını Vakıfbank'tan almayı taahhüt edenlerin yararlanabildiği kredi kapsamında, maaş miktarına göre farklı oranlarda promosyon ödemeleri yapılmaktadır.