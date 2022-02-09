Gözler oradaydı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi! Detayları dün aksam açıklandı!

Emekli maaşını Ziraat'ten alanlara özel ayrıca daha birçok farklı fırsat sunulmaya devam ediyor. Tüketici Kredisi ve Emekliye Özel Konut Kredisi destekleri ile Ziraat Bankası, Emelinin Artısı Kredi Paketi kapsamında vatandaşların birçok ihtiyacına çözüm üretmektedir.