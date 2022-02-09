Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi! Detayları dün aksam açıklandı!

Gözler oradaydı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi! Detayları dün aksam açıklandı!

SGK emekli maaşlarında yeni oranlar meydana çıktı. Buna göre kamu bankaları üzerinden maaşlarını almayı taahhüt eden vatandaşlara özel 750 TL'ye varan nakit ikramiye desteği verilecek. Cazip oranlardan yararlanarak ilaveten emeklinin çoğu değişik nakit problemlerine yönelik kredi seçeneklerinden de yararlanmaları sağlanacak. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alan bütün kişilerin maaşa ek ödeme fırsatlarından yararlanması sağlanacak. İşte Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan emekliye ek ödeme fırsatları.

takvim.com.tr
09.02.2022 08:38 - Son Güncelleme: 09.02.2022 08:38
Gözler oradaydı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi! Detayları dün aksam açıklandı!

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Ziraat Bankası emekli maaşını taşımayı taahhüt eden vatandaşlara 750 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi gerçekleştirmeye devam ediyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ Kur emeklilerinin maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile almaları halinde yararlanabilecekleri ek ödemeler için 3 yıllığa maaşlarını taşımayı taahhüt etmeleri gerekecektir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözler oradaydı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi! Detayları dün aksam açıklandı!

Emekli maaşını Ziraat'ten alanlara özel ayrıca daha birçok farklı fırsat sunulmaya devam ediyor. Tüketici Kredisi ve Emekliye Özel Konut Kredisi destekleri ile Ziraat Bankası, Emelinin Artısı Kredi Paketi kapsamında vatandaşların birçok ihtiyacına çözüm üretmektedir.

Gözler oradaydı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi! Detayları dün aksam açıklandı!

Emekli bankacılığı alanında en cazip oranları bankacılık hizmetlerini de sunan Ziraat, %1,55'ten başlayan faiz oranları ile emekliye ihtiyaç kredisi vermektedir.

Gözler oradaydı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi! Detayları dün aksam açıklandı!

Maaşını taşıyanlara özel promosyon fırsatının yanı sıra yüzde 1,29'dan başlaya faiz oranları ile 120 ay vadeyle konut kredisi desteği de sunulmaya devam ediyor.

Gözler oradaydı! Hesaba 750 TL yatıyor! Maaşa ek geri ödemesiz destek haberi geldi! Detayları dün aksam açıklandı!

Vakıfbank Emekli Promoyonu

Vakıfbank SGK promosyon ödemeleri kapsamında emekli maaşına cazip promosyon desteği sunmaya devam ediyor. 3 yıl süre ile maaşlarını Vakıfbank'tan almayı taahhüt edenlerin yararlanabildiği kredi kapsamında, maaş miktarına göre farklı oranlarda promosyon ödemeleri yapılmaktadır.

SON DAKİKA