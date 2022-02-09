Bankalardan hoşgeldin faizi ile 32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,75, %20,50, %19... Bankada parası olana piyango çıktı!

7 milyar lira kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajlarının da şuana kadar başarılı bir şekilde uygulandığı belirtildi. Ayrıca altın ve döviz hesaplarında dönüşümlere de destek sağlanmasının ardından birçok döviz hesabında dönüşüm gerçekleştirildiği aktarıldı.