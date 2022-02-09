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Haberler Ekonomi Bankalardan hoşgeldin faizi ile 32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,75, %20,50, %19... Bankada parası olana piyango çıktı!

Bankalardan hoşgeldin faizi ile 32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,75, %20,50, %19... Bankada parası olana piyango çıktı!

Bankaların vadeli TL mevduat hesaplarında en cazip oranlar görülmeye başladı. Aralık ayından itibaren kur korumalı TL mevduat sistemi ile vatandaşların TL birikimlerini kur koruması ile değerlendirmesini sağlayan bankalar, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında da yüksek faiz uygulamaya başladı. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında ise faiz oranları düşüş eğilimi içine girdi. TCMB'nin yetkilerinin genişletilmesinin ardından vatandaşlar en yüksek vadeli mevduat hesabı üzerinden birikimlerini değerlendirmek için araştırmalarına başladırlar. Peki en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankada? İşte detaylar.

takvim.com.tr
09.02.2022 08:39 - Son Güncelleme: 09.02.2022 08:39
Bankalardan hoşgeldin faizi ile 32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,75, %20,50, %19... Bankada parası olana piyango çıktı!

Kur Korumalı TL Mevduatına Şirketlerin İlgisi Artıyor!

Vatandaşların yanı sıra şirketlerden de kur korumalı TL mevduat hesaplarına yoğun ilgi olduğu görüldü. Paylaşılan son verilere göre 300 milyar TL'ye ulaştığı ifade edilen kur korumalı TL mevduat hesaplarında ortalama olarak 65 milyar TL'nin şirketlerden geldiği ifade ediliyor.

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Bankalardan hoşgeldin faizi ile 32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,75, %20,50, %19... Bankada parası olana piyango çıktı!

7 milyar lira kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajlarının da şuana kadar başarılı bir şekilde uygulandığı belirtildi. Ayrıca altın ve döviz hesaplarında dönüşümlere de destek sağlanmasının ardından birçok döviz hesabında dönüşüm gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bankalardan hoşgeldin faizi ile 32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,75, %20,50, %19... Bankada parası olana piyango çıktı!

Aralık 2021'de 261,6 milyar dolar olan döviz hesaplarının, 2022 Şubat ayı itibariyle 13,7 milyar seviyesinde azalarak 247,9 milyar dolara gerilediği aktarıldı.

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Bankalardan hoşgeldin faizi ile 32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,75, %20,50, %19... Bankada parası olana piyango çıktı!

Gerçek kişilerin ve şirketlerin katılımın her geçen gün artmaya devam ettiği kur korumalı TL mevduatlarının yanı sıra vatandaşların vadeli TL mevduat hesaplarına da ilgisinin arttığı gözlemlendi.

Bankalardan hoşgeldin faizi ile 32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,75, %20,50, %19... Bankada parası olana piyango çıktı!

32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Banka

Bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları düşmeye başladı. Birikimlerini yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenler ise güncel oranları araştırıyor.

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