Gözler oradaydı! Emekliye 6.575 TL, Memura 10.999 TL MAAŞ! Ocak 2023’te %70.18 ZAM+ 10 P. Refah Payı+ %8 Toplu Sözleşme!

Asgari ücretin tamamlanmasının hemen ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Zam oranının netleşmesi için 3 Ocak'taki enflasyon verileri beklenirken, refah payı sinyali de geliyor. Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında yer alıyor. Memur ve emeklilerine %8 toplu sözleşme artışı da yansıtılacak. Bu kapsamda emeklilere en az 4.184 TL, Memura 9.000 TL civarı maaş verilecek. Haberimizde tablo tablo 2023 emekli memur maaş hesaplamasına yer verdik. Peki, en düşük ve en yüksek emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar haberimizde!