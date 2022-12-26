EYT'siz emeklilikte ZÜMRÜT değerinde yaş tablosu! SGK yıl 41,44,45 yaş sigorta prim gün tablosu!
EYT'yi kapsamayanlar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. Erken emekli olmak çalışma yaşamına devam eden her bireyin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Normal koşullarda kişilerin emeklilik maaşı alabilmesi bağlamında tespit edilen şartlara haiz olması gerekir. Bu şartlar içinde sigortalılık süresi, vatandaşın yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. Bazı kişiler EYT'li olmasa da 2-4-6 sene erken emekli olma şansına sahip olabiliyor. İşte erken yaşta emekli olma şartları!
26.12.2022 09:38 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:38
Çalışma hayatına idame eden tüm vatandaşların en büyük hayali emekli olup maaşlarına kavuşmak. Bu süreçlerde ne zaman emekli olacaklarını ve ne kadar maaş alacaklarını merak eden bireyler borçlanma yolu ile daha erken emekli olabiliyor.Peki, erken emekli olmak için neler yapılmalıdır? İşte merak edilenler haberimizde!
Erken emeklilik şartları çalışan kişilerin en çok merak ettiği sorular arasında bulunuyor. Milyonlarca çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik koşulları hakkında bilgi almak istiyor.