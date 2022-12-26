EYT'siz emeklilikte ZÜMRÜT değerinde yaş tablosu! SGK yıl 41,44,45 yaş sigorta prim gün tablosu!

Çalışma hayatına idame eden tüm vatandaşların en büyük hayali emekli olup maaşlarına kavuşmak. Bu süreçlerde ne zaman emekli olacaklarını ve ne kadar maaş alacaklarını merak eden bireyler borçlanma yolu ile daha erken emekli olabiliyor.Peki, erken emekli olmak için neler yapılmalıdır? İşte merak edilenler haberimizde!