BİM aktüel ürünler kataloğunda şekersiz, glutensiz, vegan ürünler sizleri bekliyor! BİM'de bu hafta organik ürünler...

Damak tadına önem verenleri mutlu edecek kampanyalar bugün itibariyle BİM şubelerinde başladı. Alacaklarını belirleyerek markete gitmek isteyenler güncel kataloğu araştırıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Ekim Salı yine dopdolu, organik bakliyatlardan makarnaya, özel tahıl ürünlerinden vegan seçeneklere, gluten karşı alerjisi olanlara özel glutensiz ürün çeşitleri uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca pratik hazırlanan ürünlerden kahvaltının yıldızı olan birçok seçeneğe de BİM'den ulaşabilirsiniz. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu!