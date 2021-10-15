Gözler oradaydı! Asgari ücret zammı onlarca yıla bedel olacak! Ocak'ta Asgari ücret ve AGİ'ye kaç TL zam yapılacak?
Ve peş peşe açıklama yapıldı. Ocak'ta Asgari ücret ve AGİ'ye kaç TL zam yapılacak? Sorusu ise gündem olamaya devam ediyor. Merkez Bankası sene sonu beklenti anketine göre enflasyon şuandan yüzde 17,63 olacak. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan belirtiler Eylül ayı enflasyon seviyesi ise 19,58 olarak hesaplandı. 2021 Ocak ayında senelik enflasyon yüzde 14,97 olarak belirlenmişti. Buna karşın yapılan asgari ücret bekar bir işçi amacıyla brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece asgari ücrete yüzde 21.56 seviyesinde zam yapılmış oldu.
2022'ye yaklaştıkça asgari ücret zammının ne kadar olacağı üstüne tartışmalarda başladı. Asgari ücretin belirlenmesinde ise enflasyon rakamları büyük ehemmiyet taşıyor. İşte Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon beklentisine göre tahmini 2022 asgari ücret oranı. Türkiye'deki 7 milyon çalışanı direk etkileyen 2022 asgari ücret zammı asgari ücret çalışmaları kasım ayında başlayacak ve Aralık ayında belirlenecek.
2022 Ocak'ta Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Bu yıl Ocak'ta enflasyon yüzde 14,97 olmasına karşın asgari ücrete yüzde 21.56 seviyesinda zam yapılmıştı. 2022 Ocak ayında da değişik söylemler şuandan konuşulmaya başlandı.
Merkez Bankası sene sonu beklenti anketine göre enflasyon şuandan yüzde 17,63 olacak. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan belirtiler Eylül ayı enflasyon seviyesi ise 19,58 olarak hesaplandı. İşte iki değişik senaryoya göre, Ocak Ayı'taki asgari ücret artış seviyesinda yeni zamlı maaş tablosu...