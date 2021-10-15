Gözler oradaydı! Asgari ücret zammı onlarca yıla bedel olacak! Ocak’ta Asgari ücret ve AGİ’ye kaç TL zam yapılacak?

2022'ye yaklaştıkça asgari ücret zammının ne kadar olacağı üstüne tartışmalarda başladı. Asgari ücretin belirlenmesinde ise enflasyon rakamları büyük ehemmiyet taşıyor. İşte Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon beklentisine göre tahmini 2022 asgari ücret oranı. Türkiye'deki 7 milyon çalışanı direk etkileyen 2022 asgari ücret zammı asgari ücret çalışmaları kasım ayında başlayacak ve Aralık ayında belirlenecek.