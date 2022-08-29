Gözler oradaydı! 3 gün sonra başlıyor! Belediye, Aile Bakanlığı, SYDV, Kaymakamlık kira yardımı başvuru detayı geldi
Son dönemde devlet eliyle yapılan yardımlar vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Bu kapsamda yapılan desteklere devlet tarafından güncelleme yapıldı. Bu yardımlar arasında en çok müracaat edilen ise kira desteği başvuruları oldu. Belediye, Aile Bakanlığı SYDV ve kaymakamlık aracılığı ile oluşturulan yardım desteği çoğu ailenin bütçesine katkı sağlıyor. Yardım müracaat isteği onaylanan bütün vatandaşlar hizmetten yararlanıyor. İşte Belediye, Aile Bakanlığı, SYDV, Kaymakamlık kira yardımı başvuru detayları...
29.08.2022 08:44 - Son Güncelleme: 29.08.2022 08:44
Kentsel dönüşüm kira yardımı 2022 ödemelerinde beklenilen kira yardımı zammı rakamı ilan edildi. Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamasında 3 büyük kentte kentsel dönüşüm kira yardımı rakamını 1.150 liradan 1.500 liraya yükseltildiğini duyurdu. Öte yandan Belediye, Aile Bakanlığı SYDV, kaymakamlık kira yardımı başvuruları değerlendirilerek ivedilikle vatandaşa ulaştırılıyor. Yardımlar konusu ile ilgili aranan şartlara uyan vatandaşlar rastgele bir sorunla karşılaşmadan makul görülen yardımları alıyor.