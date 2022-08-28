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%200 zam geldi! Araba sahiplerinin beli büküldü! Milyonlarca kişiye üzücü haber!

Arabası olan milyonları ilgilendiriyor. Kasko ücretleri tavan yaptı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
28.08.2022 11:21 - Son Güncelleme: 28.08.2022 11:22
Araba sahiplerinin beli büküldü! %200 zam geldi! Milyonlarca kişiye üzücü haber!

Araba sahiplerine üzücü haber geldi. Fiyatlara yüzde 200 zam yapıldı. Araba kaskosu fiyatları tavan yaptı. Poliçeler son 1 yılda yüzde 125 arttı. Orta sınıf aracı kaskolatmak isteyenler 10 bin liraya gözden çıkarmak zorunda kaldı. Sıfır araçlarda rakam 15 bin lirayı geçiyor. Kaskosu bozulan araçların poliçe bedeli ise 20 bin lirayı aşıyor. Öte yandan kaza masraflarını cebinden karşılamak isteyenleri ise ücret arıtışı yaşanan yedek parça fiyatları bekliyor. Bunun yayında zorunlu trafik sigortasına geçtiğimiz günlerde yüzde 20 zam gelmişti. İşte arabası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

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Araba sahiplerinin beli büküldü! %200 zam geldi! Milyonlarca kişiye üzücü haber!

Poliçeler son 1 yılda yüzde 125 arttı. Orta sınıf aracı kaskolatmak isteyenler 10 bin liraya gözden çıkarmak zorunda kaldı.

Araba sahiplerinin beli büküldü! %200 zam geldi! Milyonlarca kişiye üzücü haber!

Sıfır araçlarda rakam 15 bin lirayı geçiyor. Ortalama bir otomobil geçen yıl 4 bin liraya kasko yapılırken, bu yıl fiyatı 10 bin lirayı geçiyor. Bazı şirketlerde bu artış yüzde 200'ü buldu. Kaskosu bozulan araçların poliçe bedeli ise 20 bin lirayı aşıyor.

Araba sahiplerinin beli büküldü! %200 zam geldi! Milyonlarca kişiye üzücü haber!

Durum böyle olunca hafif kaza yapan sürücüler poliçedeki hasarsızlık indirimini kaybetmemek için otomobilini sanayide yaptırarak cepten ödemeye başladı.

Araba sahiplerinin beli büküldü! %200 zam geldi! Milyonlarca kişiye üzücü haber!

Enflasyon, döviz kuru ve yedek parça fiyatlarındaki yükseliş derken poliçelerin ücreti son 1 yılda 2 kat arttı. Ortalama bir otomobil geçen yıl 4 bin liraya kasko yapılırken, bu yıl fiyatı 10 bin lirayı geçiyor. Bazı şirketlerde bu artış yüzde 200'ü buldu.

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