%200 zam geldi! Araba sahiplerinin beli büküldü! Milyonlarca kişiye üzücü haber!

Sıfır araçlarda rakam 15 bin lirayı geçiyor. Ortalama bir otomobil geçen yıl 4 bin liraya kasko yapılırken, bu yıl fiyatı 10 bin lirayı geçiyor. Bazı şirketlerde bu artış yüzde 200'ü buldu. Kaskosu bozulan araçların poliçe bedeli ise 20 bin lirayı aşıyor.