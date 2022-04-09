Gözler oradaydı! 1.475 TL, 1.650 TL ve 1.750 TL anında maaşa ek olarak hesaplara yatıyor! Son tarih belli oldu!

İş Bankası Emekli Promosyonu 2022

Köklü bir banka olmanın avantajlarını müşterilerine de hissettiren Türkiye İş Bankası, yeni dönemde emekli olacak olan ya da hali hazırda emekli olan ancak maaş ödemesini farklı bir banka aracılığı ile alan vatandaşlara, kendi bünyesine dahil olmaları ve 3 yıl boyunca bankada kalacaklarının sözünü vermeleri karşılığında maaş tutarlarına göre farklılık gösteren promosyon hizmeti sunacağını açıkladı.