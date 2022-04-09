Gözler oradaydı! 1.475 TL, 1.650 TL ve 1.750 TL anında maaşa ek olarak hesaplara yatıyor! Son tarih belli oldu!
Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin gündelik hayat şartlarına yansımasından sonra nakde sıkışan emekli müşterilere, Denizbank, Akbank ve İş Bankası'ndan müjdeli haber geldi. İlgili bankalar, emekli maaşı hesabını kendi bünyelerine taşıyan yeni müşterilerine, farklı tutarlarda ek ödeme hizmeti sunacaklarını açıkladılar.
Denizbank Emekli Promosyonu 2022
Emekli müşterilerine sunduğu avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyaları ile bankacılık sektöründe bir popülerliğe sahip olan Denizbank, yeni dönemde emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine, farklı tutarlarda promosyon hizmeti sunacağını açıkladı.
Denizbank'ın resmi internet sitesinde yer alan promosyon kampanyası haberine göre yeni dönemde bankanın emekli müşterisi olmayı kabul eden vatandaşlara ödenecek olan promosyon miktarlarının şu şekilde belirlendiği gözlendi:
- 1.500 TL'den daha düşük emekli maaşı alanlara: 1.475 TL
- 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.650 TL
- 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 1.750 TL
İş Bankası Emekli Promosyonu 2022
Köklü bir banka olmanın avantajlarını müşterilerine de hissettiren Türkiye İş Bankası, yeni dönemde emekli olacak olan ya da hali hazırda emekli olan ancak maaş ödemesini farklı bir banka aracılığı ile alan vatandaşlara, kendi bünyesine dahil olmaları ve 3 yıl boyunca bankada kalacaklarının sözünü vermeleri karşılığında maaş tutarlarına göre farklılık gösteren promosyon hizmeti sunacağını açıkladı.
Türkiye İş Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan promosyon kampanyası haberine göre yeni dönemde bankanın emekli müşterisi olmayı kabul eden vatandaşlara ödenecek olan promosyon tutarları şu şekilde açıklandı:
- 1.500 TL'den daha düşük emekli maaşı alanlara: 2.250 TL
- 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.375 TL
- 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2 bin 500 TL