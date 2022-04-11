İş arayanlara müjde! İş bulana kadar sigorta ve aylık 4250 TL maaş... İşte başvuru şartları! İŞKUR yine yaptı yapacağını!

Bu program, özellikle iş bulma olanağının diğer bölgelere göre çok daha az olduğu bölgelerde devreye girmektedir. Bu program aracılığı ile istihdam edilen kişiler, meslek gruplarına bağlı olarak dönemsel olarak çalışır ve çalıştıkları her ay için İŞKUR tarafından finanse edilirler.