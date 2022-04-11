İş arayanlara müjde! İş bulana kadar sigorta ve aylık 4250 TL maaş... İşte başvuru şartları! İŞKUR yine yaptı yapacağını!
Yeni dönemde de binlerce vatandaşı iş sahibi yapmaya devam eden Türkiye İş Kurumu, TYP hizmetini başvurulara açtı. İşte İŞKUR'un TYP projesine dair bilinmesi gereken tüm detayları sahibi olan haberin ayrıntıları…
İŞKUR TYP Projesi Nedir?
Sunduğu hizmetler ve yayınladığı personel alımı ilanları ile ülke içi işsizlik oranının düşmesinde aktif rol oynayan kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu, 2022 yılında da vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor.
Bu kapsamda kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu projelerden biri olan Toplum Yararına Programlar projesini devreye sokan kurum, ilgili hizmetin ayrıntılarını yayınladı.
Türkiye İş Kurumu tarafından geliştirilmiş olan Toplum Yararına Programlar projesi, işsiz vatandaşları çeşitli meslek gruplarına dahil etmek amacı ile başvurulara açılmaktadır.
Bu program, özellikle iş bulma olanağının diğer bölgelere göre çok daha az olduğu bölgelerde devreye girmektedir. Bu program aracılığı ile istihdam edilen kişiler, meslek gruplarına bağlı olarak dönemsel olarak çalışır ve çalıştıkları her ay için İŞKUR tarafından finanse edilirler.