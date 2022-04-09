Dükkanının anahtarını cebinde taşımak isteyenlere bomba haber! Herkese, 65.000 TL'lik hibe müjdesi! KOSGEB'ten nasıl karşılıksız ödeme alınır?
Gençlere, kadınlara ve diğer gruplarda yer alan vatandaşlara sunduğu kredi ve hibe hizmetleri ile adından söz ettirmeyi başarmış olan KOSGEB, yeni dönemde eski hükümlü ve engelli vatandaşlara da nakit desteği vereceğini açıkladı. İşte KOSGEB'in kendi işinin patronu olmak isteyen genç girişimciler için geliştirmiş olduğu yeni hizmetin ayrıntıları
KOSGEB tarafından geliştirilmiş olan hibe hizmeti programından öncelikle engelli ya da eski hükümlü gençlerin yararlanabileceği bilgisi kaydedildi.
KOSGEB'ten Hibe Hizmeti!
Geliştirdiği projeler ve ödediği kredi/ hibe tutarları ile vatandaşlar tarafından yakın takibe alınan kamu kurumlarından biri olan KOSGEB, yeni dönemde gelişen ekonomik şartlar çerçevesinde kariyerini ve bütçesini başka birinin eline bırakmadan kendi işinin sahibi olmak isteyen genç girişimcilere, hibe hizmeti sunacağını açıkladı.
KOSGEB'in resmi internet sitesinde ayrıntıları paylaşılmış olan genç girişimci hibe desteğinin üst limiti 65 bin TL olarak belirlendi. Kurum, ilgili hizmet için önceliğin engelli ya da eski hükümlü olan gençlerde olduğunu duyurdu.
KOSGEB Hibe Hizmeti Katılım Şartları
Türkiye'nin önde gelen kamu kurumlarından biri olan KOSGEB'in genç girişimciler için özel olarak geliştirmiş olduğu 65 bin TL üst limitli hibe desteği hizmeti, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için geçerlidir.