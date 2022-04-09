Dükkanının anahtarını cebinde taşımak isteyenlere bomba haber! Herkese, 65.000 TL’lik hibe müjdesi! KOSGEB’ten nasıl karşılıksız ödeme alınır?

Yeni dönemde kendi işinin patronu olmak isteyen ancak zorlayıcı ekonomik şartlar çerçevesinde bu isteklerini gerçekleştirebilmek için nakde ihtiyacı olan gençlere, KOSGEB'ten müjde geldi. Kamu kurumu, ilgili şartları sağlayan tüm gençler için hibe hizmeti sunacağını açıkladı.